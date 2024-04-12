Обстрел Сум: стало известно о пострадавших

Из-за совершенного сегодня, 11 апреля, российскими оккупантами обстрела Сум в городе пострадало два человека.

Об этом заявил и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

По словам Кобзаря, известно, что в Сумах сразу два человека получили ранения.

"Женщина травмировалась стеклом, у мужчины - контузия. Людей госпитализировали", - пояснил он.

Обновлено в 16:50.

Сумская областная военная администрация сообщила, что сегодня в 14:55 россияне совершили авиаудар по гражданской инфраструктуре и жилому сектору города Сумы.

"В результате удара, предварительно, травмированы три человека", - заявили в ОВА.

Кроме того, в результате удара:

частично разрушена кровля нежилого помещения, произошло возгорание кровли;

повреждены 2 административных нежилых помещения;

и 73 окна в трех жилых домах.

Фото: россияне атаковали Сумы (t.me/Sumy_news_ODA)

Напомним, мы писали, что сегодня около 15 часов в Сумах раздались взрывы. Перед этим в регионе объявили воздушную тревогу из-за пусков управляемых авиационных бомб.

Кроме того, РБК-Украина сообщало, что в ночь на 12 апреля российские террористы атаковали территорию Украины:

17 ударными дронами типа Shahed, которые были запущены из мыса Чауда;

управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства временно оккупированной территории Донецкой области.

В ходе защиты были привлечены авиация и мобильные огневые группы. В общей сложности удалось сбить 16 ударных БпЛА в пределах: