Украина вводит "транспортный безвиз" еще с одной страной Европы

Украина и Черногория согласовали "транспортный безвоз" для грузовых перевозок. Он заработает с 1 июня 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Украина договорилась с Министерством транспорта и морских дел Черногории о либерализации всех грузовых перевозок между странами с 1 июня 2024 года.

Также украинское правительство работает над расширением регулярного и нерегулярного автобусного сообщения с Черногорией.

Как отмечает Мининфраструктуры, во время проведения переговоров также был поднят вопрос о возможности беспаритетных пассажирских перевозок украинскими компаниями.

"В настоящее время стороны согласовали, что в случае, если черногорский перевозчик отказывается выполнять маршрут, то украинская компания может обслуживать этот маршрут самостоятельно", - говорится в сообщении.