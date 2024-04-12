Зеленский обратился к общинам по поводу отечественного оружия
Президент Владимир Зеленский призвал представителей местных и региональных властей Украины способствовать развитию производств отечественного оружия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление главы государства на заседании Конгресса местных и региональных властей Украины.
"Прошу, способствуйте развитию всех оборонных производств. Каждая идея, каждая разработка, эффективная разработка, но иногда только пилот, безусловно, все заслуживает обязательного внимания. Каждое оружие сегодня имеет значение. Я думаю тем общинам, и тем областям, которые это уже делают", - сказал Зеленский.
Он отметил, что Украина уже доказала, что может производить такое новое оружие, как дроны, артиллерия и системы РЭБ.
"Мы уже доказали, что в Украине есть новейшие технологии. Что мы можем быть мощными в дронах, и по дистанции, и по точности, мы можем быть на высоком уровне по сравнению с другими западными образцами. Артиллерию натовского образца производим не хуже, и в количества очень мощной. Также системы РЭБ. Все эти направления важны", - добавил президент.
Зеленский также выразил уверенность, что у Украины будут и системы ПВО, и соответствующее количество ракет, которые так нужны сегодня, "чтобы Россия знала и думала, прежде чем стрелять по нашим мирным общинам".
Дроны и РЭБ украинского производства
Напомним, что на вооружении украинской армии уже десятки дронов отечественного производства. Речь идет не только о беспилотных летательных аппаратах, но и о надводных дронах.
Ранее министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщил, что Украина наладила серийное производство отечественного аналога "Шахедов".
Также Украина разрабатывает свой аналог российского дрона-камикадзе "Ланцет", его уже тестируют на фронте.
Министр по цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Украина уже догнала РФ по количеству дронов-камикадзе дальнего действия. По его словам, у Украины есть амбиции перевести производство РЭБ на рыночные рельсы и открыть его для предпринимателей.
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