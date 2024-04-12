Зеленский обратился к общинам по поводу отечественного оружия

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление главы государства на заседании Конгресса местных и региональных властей Украины.

"Прошу, способствуйте развитию всех оборонных производств. Каждая идея, каждая разработка, эффективная разработка, но иногда только пилот, безусловно, все заслуживает обязательного внимания. Каждое оружие сегодня имеет значение. Я думаю тем общинам, и тем областям, которые это уже делают", - сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина уже доказала, что может производить такое новое оружие, как дроны, артиллерия и системы РЭБ.

"Мы уже доказали, что в Украине есть новейшие технологии. Что мы можем быть мощными в дронах, и по дистанции, и по точности, мы можем быть на высоком уровне по сравнению с другими западными образцами. Артиллерию натовского образца производим не хуже, и в количества очень мощной. Также системы РЭБ. Все эти направления важны", - добавил президент.

Зеленский также выразил уверенность, что у Украины будут и системы ПВО, и соответствующее количество ракет, которые так нужны сегодня, "чтобы Россия знала и думала, прежде чем стрелять по нашим мирным общинам".