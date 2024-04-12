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В ракетах РФ, атаковавших ТЭС, нашли компоненты стран Запада и Азии

Украина, Пятница 12 апреля 2024 15:06
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В ракетах РФ, атаковавших ТЭС, нашли компоненты стран Запада и Азии Фото: в ракетах РФ, атаковавших ТЭС, нашли компоненты стран Запада и Азии (иллюстрация/росСМИ)
Автор: Наталия Гурковская

В ракетах, которыми российские войска атакуют украинские ТЭС, нашли компоненты других стран. В частности, речь идет о странах Азии и Запада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Офиса президента Андрея Ермака.

"Враг бьет по украинским ТЭС ракетами, в которых есть компоненты стран Запада и Азии", - написал он.

Атака на Трипольскую ТЭС

11 апреля российские войска устроили очередной массированный обстрел по Украине, использовав как дроны, так и ракеты, в частности "Кинжалы". Под ударом снова оказались энергетические объекты в четырех областях Украины.

В частности, атакой РФ была полностью разрушена Трипольская ТЭС, расположенная в Киевской области. До недавнего времени Трипольская ТЭС являлась крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области. Впоследствии выяснилось, что из-за массовой российской атаки 11 апреля уничтожена вся генерация "Центрэнерго".

Что известно об иностранных компонентах в оружии РФ

Ранее в ГУР рассказывали, что больше всего иностранных компонентов, от которых критически зависит Российская федерация, в двух изделиях - это "Искандер" и "Кинжал". Кроме того, иностранные компоненты присутствуют и в российской авиации.

При этом, больше всего в российской военной технике находят комплектующие американских компаний. До этого сообщалось, что россияне могут производить около 100-120 ракет в месяц и стремятся увеличить количество до 150. Детальнее - в материале РБК-Украина.

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