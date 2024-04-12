В ракетах РФ, атаковавших ТЭС, нашли компоненты стран Запада и Азии

В ракетах, которыми российские войска атакуют украинские ТЭС, нашли компоненты других стран. В частности, речь идет о странах Азии и Запада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал главы Офиса президента Андрея Ермака.

"Враг бьет по украинским ТЭС ракетами, в которых есть компоненты стран Запада и Азии", - написал он.

Атака на Трипольскую ТЭС

11 апреля российские войска устроили очередной массированный обстрел по Украине, использовав как дроны, так и ракеты, в частности "Кинжалы". Под ударом снова оказались энергетические объекты в четырех областях Украины.

В частности, атакой РФ была полностью разрушена Трипольская ТЭС, расположенная в Киевской области. До недавнего времени Трипольская ТЭС являлась крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области. Впоследствии выяснилось, что из-за массовой российской атаки 11 апреля уничтожена вся генерация "Центрэнерго".