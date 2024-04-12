Сикорский упрекнул Конгресс США из-за задержки помощи для Украины

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский упрекнул Конгресс Соединенных Штатов за задержку голосования по законопроекту о помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Он отметил, что Украине уже не хватает ракет к ПВО, поэтому это ставит под угрозу гуманитарную ситуацию в стране.

Сикорский заявил, что российские удары по гражданской инфраструктуре Украины являются военным преступлением. При этом министр подчеркнул, что Киев уже долгое время просит разблокировать помощь от Соединенных Штатов.

"Сейчас мы можем видеть, к чему приводит ее отсутствие. Украинские ТЭС разрушают одна за другой. Скоро украинские города могут остаться без света. И я ожидаю, что это может означать большую волну беженцев", - подчеркнул он.

Помимо этого Сикорский напомнил, как президент США Джо Байден посетил Киев перед первой годовщиной полномасштабного вторжения России и уверял в поддержке Украины. Он также напомнил, что проект о дополнительной военной помощи Украине ждет решения Конгресса США фактически с августа прошлого года.

"Призываю снова спикера Джонсона: дайте демократии принять решение... Вопрос нужно вынести на голосование, чтобы средства и необходимое оружие могли поставляться Украине. Если этого не будет, Россия будет наносить новые разрушения, а доверие к США будет под вопросом", - заявил министр.