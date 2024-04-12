Спикер Джонсон ведет переговоры с Белым домом о предоставлении помощи Украине
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон ведет переговоры с Белым домом, готовясь к голосованию о военной помощи для Украины и Израиля.
Об этом лидер республиканцев в Палате представителей США Стив Скализ, заявил сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
По его словам, Джонсон ведет переговоры с представителями Белого дома о пакете, который будет отличаться от сенатского, по внешней безопасности на 95 млрд долларов и будет включать несколько требований республиканцев.
Это произошло после того, как Джонсон в течение нескольких месяцев откладывал предоставление помощи, которая обеспечит Киев крайне необходимыми боеприпасами и оружием, пытаясь найти подходящее время для продвижения пакета.
"Никакого соглашения достигнуто не было. Очевидно, что соглашение должно быть достигнуто не только с Белым домом, но и с нашими собственными членами", - заявил Скализ.
Джонсон находится между республиканской конференцией, глубоко разделенной в своей поддержке Украины, а также двумя претендентами на пост президента, враждующими по поводу позиции США по отношению к остальному миру.
Президент США Джо Байден неоднократно упрекал республиканцев за отказ помочь Украине, говоря, что они выполняют волю российского диктатора Владимира Путина и вредят безопасности США. Между тем Дональд Трамп, предполагаемый кандидат от республиканцев, заявил, что будет вести переговоры о прекращении войны, пытаясь подтолкнуть США к более изоляционистской позиции.
Последствия задержки американской помощи для Украины
В конце февраля украинский президент Владимир Зеленский говорил, что без помощи США Украина потеряет много людей на фронте. К тому же Вооруженные силы не смогут добиться новых успехов на поле боя и будут вынуждены отходить назад.
Недавно он снова повторил, что Украине придется отступать шаг за шагом, если Соединенные Штаты Америки не возобновят военную помощь.
На последнем заседании "Рамштайна" глава Пентагона Ллойд Остин сказал, что Соединенные Штаты не допустят, чтобы Украина проиграла в войне с Россией.
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