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США предупредили, что Иран может атаковать Израиль сотней дронов и десятками ракет, - СМИ

Тель-Авив, Пятница 12 апреля 2024 15:32
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США предупредили, что Иран может атаковать Израиль сотней дронов и десятками ракет, - СМИ Фото: Иран может атаковать Израиль сотней дронов и десятками ракет (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В США полагают, что Иран может атаковать Израиль до конца дня 12 апреля. При этом в Вашингтоне предупреждают, что Тегеран может применить более 100 дронов и десятков ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

Два американских чиновника сообщили CBS News, что большая атака Ирана на Израиль может состояться в пятницу, 12 апреля. По словам источников, Иран может использовать более 100 беспилотников и десятки ракет, которые будут нацелены на военные цели на территории Израиля.

При этом официальные лица США полагают, что Израилю может быть сложно отразить масштабную атаку. Они предполагают, что Иран может выбрать менее масштабный сценарий, но избежать резкой эскалации, по их мнению, не удастся.

В США есть опасения, что атака Ирана может перерасти и продолжающуюся войну на Ближнем Востоке.

Кроме того, Министерство иностранных дел Франции в Twitter (Х) призвало граждан Франции воздержаться от посещения Израиля, Ирана, Ливана и палестинских территорий.

"В связи с риском военной эскалации на Ближнем Востоке МИД рекомендует французским гражданам воздержаться в ближайшие дни от посещения Ирана, Ливана, Израиля и палестинских территорий", - говорится в сообщении.

Что этому предшествовало

Напомним, 1 апреля в результате ракетного удара по столице Сирии Дамаска было полностью разрушено здание консульства Ирана. Погибли по меньшей мере семь иранцев, в том числе два генерала.

Иран обвинил Израиль в нападении и пообещал "жесткий" ответ. Израиль в свою очередь предупредил Иран, что в случае атаки со своей территории страна нанесет ответные удары. Тель-Авив отметил, что ЦАХАЛ находится в повышенной готовности.

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщило, что Иран может атаковать Израиль в ближайшие 24-48 часов, но план нападения еще не готов.

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