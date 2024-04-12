Кабмин дал важное поручение Минифраструктуры и Минэнерго по Харькову
Кабинет Министров принял поручение о срочном обеспечении Харькова мобильными модульными котельными и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании Конгресса местных и региональных властей.
По словам Шмыгаля, Кабмин принял поручение Министерству инфраструктуры, Министерству энергетики, НКРЭКУ и "Харьковоблэнерго" по обеспечению Харькова:
- мобильными модульными котельными;
- когенерационными установками;
- генераторами для многоэтажек.
"Мы понимаем, что происходит в Харькове, и должны уже сейчас готовиться к зиме. В течение двух недель соответствующая программа должна быть подана, и мы должны начать вместе с партнерами эту работу безотлагательно", - добавил глава правительства.
Какова ситуация со светом в Харькове
Вследствие недавних российских массированных комбинированных обстрелов по Харькову и области, в частности по энергетическим объектам, город некоторое время находился без света. После этого электроснабжение возвращали в несколько этапов.
По состоянию на сегодня, 12 апреля, с 06:25 в Харьковской области были применены аварийные отключения. Сейчас обесточены около 210 тысяч потребителей.
В частности, как отмечал министр энергетики Герман Галущенко, самая сложная ситуация со светом сегодня именно в Харькове. В частности он призвал украинцев готовиться к любым сценариям этой весной и летом.
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