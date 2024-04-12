ua en ru
Пт, 12 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кабмин дал важное поручение Минифраструктуры и Минэнерго по Харькову

Пятница 12 апреля 2024 18:30
UA EN RU
Кабмин дал важное поручение Минифраструктуры и Минэнерго по Харькову Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Кабинет Министров принял поручение о срочном обеспечении Харькова мобильными модульными котельными и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании Конгресса местных и региональных властей.

По словам Шмыгаля, Кабмин принял поручение Министерству инфраструктуры, Министерству энергетики, НКРЭКУ и "Харьковоблэнерго" по обеспечению Харькова:

  • мобильными модульными котельными;
  • когенерационными установками;
  • генераторами для многоэтажек.

"Мы понимаем, что происходит в Харькове, и должны уже сейчас готовиться к зиме. В течение двух недель соответствующая программа должна быть подана, и мы должны начать вместе с партнерами эту работу безотлагательно", - добавил глава правительства.

Какова ситуация со светом в Харькове

Вследствие недавних российских массированных комбинированных обстрелов по Харькову и области, в частности по энергетическим объектам, город некоторое время находился без света. После этого электроснабжение возвращали в несколько этапов.

По состоянию на сегодня, 12 апреля, с 06:25 в Харьковской области были применены аварийные отключения. Сейчас обесточены около 210 тысяч потребителей.

В частности, как отмечал министр энергетики Герман Галущенко, самая сложная ситуация со светом сегодня именно в Харькове. В частности он призвал украинцев готовиться к любым сценариям этой весной и летом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Денис Шмыгаль Харьков
NEWS
Кабмин ввел новую доплату военным: сколько и кто получит
Кабмин ввел новую доплату военным: сколько и кто получит
DAILY
Как власть меняла закон о мобилизации и кого ещё решил уволить Зеленский
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Как власть меняла закон о мобилизации и кого ещё решил уволить Зеленский