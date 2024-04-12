Франция примет участие в мирной конференции в Швейцарии, - Макрон

Gрезидент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что Франция примет участие в мирной конференции, которая пройдет в Швейцарии 15 и 16 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTS.

Макрон добавил, что мирная конференция - это очень хорошая инициатива, которая объединит все страны для подготовки условий мира.

"Мы будем участвовать во встрече, предложенной Швейцарией, со всеми странами, которые хотят прочного мира, другими словами, такого, который уважает международное право и правила", - заявил он.

Глобальный саммит мира

Еще в ноябре 2022 года Зеленский предложил "формулу мира", чтобы остановить российское полномасштабное вторжение. Уже в январе 2024 года Украина и Швейцария начали подготовку к проведению Глобального саммита мира, на котором будет обсуждаться предложенная "формула".

Как рассказывал глава Офиса президента Андрей Ермак, Россию могут пригласить на конференцию, но только на второй саммит. Согласно данным отдельных СМИ, глава Белого дома Джо Байден также может принять участие в саммите.

Ожидается, что саммит состоится уже с 15 по 16 июня.

Подробнее о саммите мира по Украине читайте в материале РБК-Украина.

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