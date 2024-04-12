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Пока тормозится поддержка от партнеров, надо увеличивать собственные возможности, - Зеленский

Украина, Пятница 12 апреля 2024 17:25
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Пока тормозится поддержка от партнеров, надо увеличивать собственные возможности, - Зеленский Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

В связи с задержкой помощи от партнеров, Украине необходимо увеличивать собственные возможности и укреплять страну.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Конгресса местных и региональных властей.

На Конгрессе местных и региональных властей президент заявил, что одним из главных вызовов для страны сейчас является ситуация с помощью партнеров.

"К сожалению, часть поддержки тормозится, Надо делать все, чтобы увеличивать наши собственные возможности здесь, наши возможности в Украине", - сказал он.

В то же время Зеленский отметил, что сейчас нельзя терять время, а наоборот необходимо сосредоточиться на укреплении страны.

"Не терять наше время, укреплять страну. В то же время максимально коммуницировать на всех уровнях, с нашими партнерами в частности, и между общинами - чтобы внимание мира и поддержка сохранялась", - заявил глава государства.

Поддержка Украины со стороны ЕС

В последние недели Россия существенно усугубила обстрелы населенных пунктов и критической инфраструктуры Украины баллистическими ракетами. Сбивать такие цели могут только системы ПВО Patriot и SAMP/T, которых в Украине ограничено количество и преимущественно прикрывают от ударов Киев.

На днях президент Владимир Зеленский сообщил, что Украине критически не хватает систем ПВО для защиты от ракетных атак россиян. Он добавил, что воздушные силы имеют определенный запас ракет для систем ПВО, но при высокой интенсивности обстрелов вскоре они могут закончиться.

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что Украина отчаянно просит семь систем Patriot для защиты своих городов от российской баллистики, но ЕС не может передать их.

10 апреля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с Боррелем. Стороны обсудили шаги по поиску дополнительных систем ПВО Patriot для Украины.

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