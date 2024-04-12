Пока тормозится поддержка от партнеров, надо увеличивать собственные возможности, - Зеленский

В связи с задержкой помощи от партнеров, Украине необходимо увеличивать собственные возможности и укреплять страну.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Конгресса местных и региональных властей.

На Конгрессе местных и региональных властей президент заявил, что одним из главных вызовов для страны сейчас является ситуация с помощью партнеров.

"К сожалению, часть поддержки тормозится, Надо делать все, чтобы увеличивать наши собственные возможности здесь, наши возможности в Украине", - сказал он.

В то же время Зеленский отметил, что сейчас нельзя терять время, а наоборот необходимо сосредоточиться на укреплении страны.

"Не терять наше время, укреплять страну. В то же время максимально коммуницировать на всех уровнях, с нашими партнерами в частности, и между общинами - чтобы внимание мира и поддержка сохранялась", - заявил глава государства.