Харькову разрешили освобождать бизнес от налогов, - Шмыгаль
Местные власти Харькова смогут освобождать городской бизнес от налогов. Этот шаг поможет снизить налоговую нагрузку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании Конгресса местных и региональных властей.
"Решением правительства мы сегодня разрешили местным властям освобождать бизнес от местных налогов. Это три налога: Единый налог, арендная плата и плата за имущество", - сообщил премьер-министр.
По его словам, данный шаг это возможность снизить налоговую нагрузку хотя бы для Харькова.
"В свою очередь, недополученные доходы будем компенсировать из государственного бюджета. Это касается Харькова, но и для всех других территорий это действует. Мы это сделали универсальным механизмом", - пояснил Шмыгаль.
Обстрелы Харькова и области
Напомним, российские оккупанты почти ежедневно атакуют Харьков и область. С марта в городе действуют графики отключений света из-за нехватки электроэнергии.
Вчера, 11 апреля, российские оккупанты нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. Для этого они использовали свои дроны-камикадзе и ракеты.
В частности, под атакой находились Харьков и область. Там зафиксировали не менее 10 прилетов. Враг бил по региону с помощью баллистических ракет.
Как рассказал мэр Харькова Игорь Терехов, после обстрела не работали две ТЭЦ и трансформаторная подстанция. Мэр уточнял, что трансформаторную подстанцию уничтожил враг.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.