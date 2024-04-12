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Харькову разрешили освобождать бизнес от налогов, - Шмыгаль

Харьков, Пятница 12 апреля 2024 18:11
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Харькову разрешили освобождать бизнес от налогов, - Шмыгаль Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Местные власти Харькова смогут освобождать городской бизнес от налогов. Этот шаг поможет снизить налоговую нагрузку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании Конгресса местных и региональных властей.

"Решением правительства мы сегодня разрешили местным властям освобождать бизнес от местных налогов. Это три налога: Единый налог, арендная плата и плата за имущество", - сообщил премьер-министр.

По его словам, данный шаг это возможность снизить налоговую нагрузку хотя бы для Харькова.

"В свою очередь, недополученные доходы будем компенсировать из государственного бюджета. Это касается Харькова, но и для всех других территорий это действует. Мы это сделали универсальным механизмом", - пояснил Шмыгаль.

Обстрелы Харькова и области

Напомним, российские оккупанты почти ежедневно атакуют Харьков и область. С марта в городе действуют графики отключений света из-за нехватки электроэнергии.

Вчера, 11 апреля, российские оккупанты нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. Для этого они использовали свои дроны-камикадзе и ракеты.

В частности, под атакой находились Харьков и область. Там зафиксировали не менее 10 прилетов. Враг бил по региону с помощью баллистических ракет.

Как рассказал мэр Харькова Игорь Терехов, после обстрела не работали две ТЭЦ и трансформаторная подстанция. Мэр уточнял, что трансформаторную подстанцию уничтожил враг.

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