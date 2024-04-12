Британия рассматривает возможность отправки Украине прототипа лазерного оружия, - Минобороны

Великобритания рассматривает возможность отправки Украине прототипа лазерного оружия. Речь идет о средствах для сбивания дронов и ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Британии Гранта Шаппса, которого цитирует The Daily Telegraph.

Глава Минобороны проверил лабораторию лазерного вооружения DragonFire. Он отметил, что развертывание этого оружия является "наибольшей тратой денег на оборону". "Что я хочу сделать, так это ускорить процесс, который обычно очень длительный, возможно до 10 лет, до гораздо более коротких временных рамок и развернуть его, потенциально на кораблях и потенциально на суше", - сказал Шаппс. По словам Шаппса, Великобритания хочет установить DragonFire на вооружение до 2027 года. Но, как отметил министр, Британия также работает над тем, чтобы увидеть, сможет ли она послать прототипы в Украину раньше, даже если они не будут на 100% усовершенствованы.