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Официально. Сибигу назначили первым заместителем главы МИД

Киев, Пятница 12 апреля 2024 13:08
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Официально. Сибигу назначили первым заместителем главы МИД Фото: Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Андрей Сибига был официально назначен первым заместителем министра иностранных дел Украины. Соответствующее решение приняло правительство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал правительства.

Кабинет министров на заседании 12 апреля уволил Николая Точицкого с должности заместителя министра иностранных дел.

На должность первого заместителя главы Министерства иностранных дел назначили Андрея Сибигу.

Напомним, источник РБК-Украина сообщал, что Сибигу собираются назначить на пост первого замминистра иностранных дел (министерство возглавляет Дмитрий Кулеба).

По данным источников, Николая Точицкого, которого уволили из МИД, планируют назначить на должность в Офис президента, которую ранее занимал Сибига.

Что известно о Сибиге

Андрей Сибига родился в Тернопольской области. Дипломатическую работу начал в 1997 году, был атташе и секретарем Министерства иностранных дел Украины.

В течение 2003-2008 годов занимал руководящие должности в Договорно-правовом управлении (позже департаменте) МИД Украины. В частности, был начальником отдела и заместителем директора департамента.

Сибига был советником-посланником посольства Украины в Польше. В 2016 году его назначили послом Украины в Турции.

В мае 2021 года Андрей Сибига был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака. Занимался в ОП вопросами внешней политики и развития стратегического партнерства.

Не последние кадровые решения

По информации источников РБК-Украина, скоро планируется рассмотрение в Верховной раде кадровых вопросов. Речь идет об изменениях в правительстве.

Детальнее об этом - в нашем новом материале "Как власть меняла закон о мобилизации и кого еще решил уволить Зеленский".

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