Священнику УПЦ МП Данилевичу вручили подозрение

В пятницу, 12 апреля, одному из глав УПЦ МП вручили подозрение. Фигурант призвал помолиться за оккупантов в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

Ранее РБК-Украина со ссылкой на источники рассказывало, что речь идет о протоиерее Николае Данилевиче. У него сегодня проводили обыски.

Что установило следствие

"Служба безопасности задокументировала подрывную деятельность со стороны заместителя главы синодального отдела внешних церковных связей УПЦ МП. Клирик оправдывал российскую войну против Украины и разжигал религиозную ненависть", - говорится в сообщении.

В частности, протоиерей публично призвал к сотрудничеству с рашистами, чтобы совместно "помолиться за здоровье и благополучие" российских оккупантов. Об этом он написал в собственном телеграмм-канале, который неоднократно использовал для распространения прокремлевских нарративов.

По оперативным данным, священник курировал разветвленную сеть епархий УПЦ МП за границей. Эти учреждения под прикрытием якобы духовной опеки над украинскими переселенцами распространяют пропагандистские нарративы РФ.

Что угрожает подозреваемому

На основании собранных доказательств клирика уведомлена о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений и по другим признакам);

ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления

Злоумышленнику грозит до 5 лет заключения с конфискацией имущества.