Взрыв в Севастополе и ПВО IRIS-T от Германии: новости за выходные

В субботу, 29 апреля, во временно оккупированном Севастополе вспыхнул пожар на нефтебазе, а правительство Германии 30 апреля официально подтвердило передачу Украине второго зенитно-ракетного комплекса IRIS-T.

Детальнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина .

Война РФ против Украины

Германия подтвердила передачу Украине системы ПВО IRIS-T

Правительство Германии официально подтвердило передачу Украине второго зенитно-ракетного комплекса IRIS-T. Всего Берлин обещал передать четыре таких системы ПВО.

Кроме установки ПВО Германия передала Украине еще восемь грузовиков Zetros. Всего украинские военные получили уже 84 единицы таких транспортных средств.

Взрыв в Севастополе

В оккупированном Севастополе около 4 утра 29 апреля раздался взрыв. После чего произошел масштабный пожар на нефтебазе. Оккупанты сообщили о возгорании резервуаров с топливом и заявили о площади возгорания в 1 тысячу квадратных километров.

Традиционно так называемая "власть" в Севастополе обвинила по всему Украину. Якобы пожар произошел в результате атаки украинских беспилотников.

Заметим, что пожар оказался настолько масштабным, что ему присвоили самый высокий уровень сложности - четвертый, а к тушению уже привлекли пожарный поезд и ресурсы Черноморского флота РФ.

В Умани завершили спасательные работы после ракетного обстрела

В Умани завершилась поисково-спасательная операция. По последним данным, в результате ракетных обстрелов погибли 23 человека, среди которых шестеро детей.

Напомним, что во время массированного обстрела россиян 28 апреля одна из ракет попала по 9-этажке в Умани Черкасской области.

Силами спасателей, полицейских и волонтеров из-под завалов удалось спасти 17 человек. К проведению спасательных работ привлекали тяжелую технику и спецсредства.

В Украине ограничили использование Z и V в автономерах

Правительство запретило заказывать и изготавливать индивидуальные номерные знаки, содержащие символику, которая ассоциируется с полномасштабным вторжением России в Украину. О номерных знаках государственной регистрации для электромобилей речь не идет.

Литва передала Украине новую партию внедорожников

Литва передала Украине шесть внедорожников Land Rover, а также сухпайки для питания военных ВСУ.

"Сегодня ночью Вооруженные силы Литвы доставили в Украину еще шесть внедорожников Land Rover и продовольственные пайки для военных. Все это нужно для поддержки мобильности", - написал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Международная федерация дзюдо разрешила россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях

Исполнительный комитет Международной федерации дзюдо решил разрешить спортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

Почти сразу после публикации решения Международной федерации дзюдо о допуске к международным соревнованиям атлетов из России и Белоруссии на сайте IJF появилась заявка российской команды, которая называется командой "Индивидуальных нейтральных атлетов".

Однако Россия для уверенности решила добавить в состав команды военных.

В связи с ситуацией сборная Украины по дзюдо решила бойкотировать главный старт соревновательного сезона, чемпионат мира.

Для водителей в Украине отменяется одно из ограничений

С сегодняшнего дня в Украине водителям не обязательно включать ближний свет фар или ходовые огни за городом.

В Венгрии заявили, что заплатили "чрезвычайно высокую цену" за войну в Украине

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна заплатила слишком высокую цену за войну в Украине.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский не имеет права оценивать поведение Венгрии как страны НАТО.

Залужный встретился с командующим силами НАТО в Европе

В воскресенье, 30 апреля, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный встретился с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.

По его словам, во время встречи была обсуждена важность своевременного и достаточного количества поставок боеприпасов и техники.

Украинские пограничники получили хорватские РСЗО RAK-SA-12

К вооружению украинских пограничников добавились хорватские реактивные установки RAK-SA-12.

Демонстрация установок состоялась на мероприятии по случаю Дня пограничника. С хорватскими прицепными RAK-SA-12 в свою очередь ознакомился президент Украины Владимир Зеленский.