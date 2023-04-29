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Россиян допустили в ЧМ по дзюдо. В составе "нейтральной команды" военные РФ

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Россия, Суббота 29 апреля 2023 20:06
Россиян допустили в ЧМ по дзюдо. В составе "нейтральной команды" военные РФ Фото: в составе "нейтральной команды" от России зарегистрированы военные (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Россия добавила военных в состав "нейтральной команды" для участия в ЧМ-2023 по дзюдо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Международной федерации дзюдо (IJF) и сайт российского ЦСКА.

Заявка российской команды, которая называется как команда "Индивидуальных нейтральных атлетов", появилась на сайте IJF почти сразу после публикации решения Международной федерации дзюдо о допуске к международным соревнованиям атлетов из России и Беларуси.

В заявлении IJF о возвращении к соревнованиям россиян и белорусов указано, что они будут допущены только после проверки.

Всего в заявке этой "команды" зарегистрировано - 17 атлетов, из них 8 мужчин и 9 женщин.

Мужчины:

  • Нияз Ильясов - старший лейтенант ВС РФ (ЦСКА);
  • Тамерлан Башаев - старший сержант ВС РФ (ЦСКА);
  • Михаил Игольников - прапорщик ВС РФ (ЦСКА);
  • Инал Тасоев - прапорщик ВС РФ (ЦСКА).

Женщины:

  • Александра Бабинцева - лейтенант ВС РФ (ЦСКА);
  • Мадина Таймазова - прапорщик ВС РФ (ЦСКА);

В рекомендации МОК, принятой в марте 2023 года, было указано, что спортсменов с контрактами с вооруженными силами России или Беларуси к соревнованиям не должны допускать.

Напомним, мы сообщали, что сегодня, 29 апреля, Международная федерация дзюдо разрешила россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях .

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