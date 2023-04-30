ua ru
Вс, 30 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Венгрии обиделись на Зеленского и заявили, что заплатили "чрезвычайно высокую цену" за войну

Новина українською →
Венгрия, Воскресенье 30 апреля 2023 16:34
В Венгрии обиделись на Зеленского и заявили, что заплатили "чрезвычайно высокую цену" за войну Фото: министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто (Getty Image)
Автор: Наталья Кава

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна заплатила слишком высокую цену за войну в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главы МИД Венгрии.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский не имеет права оценивать поведение Венгрии как государства-члена НАТО.

"К счастью, это не ему решать. Венгерский народ уже заплатил очень высокую цену за эту войну", - написал он.

Сийярто заявил, что многие венгры - члены венгерской общины Закарпатья - уже погибли в этой войне.

"Я уважительно благодарю венгров за то, что они уронили и позаботились о более миллионе беженцев из Украины, и я уважительно благодарю их за то, что они продолжают присылать помощь", то "Пожалуйста, добро пожаловать и можете рассчитывать на нас в будущем" , – заявил глава венгерского МИД.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в Венгрии есть политическая запутанность политических элит страны. Поскольку неадекватно, страна НАТО называет другом врага Альянса - Россию.

На днях вице-спикер парламента Венгрии Дора Дуро заявила о том, что Украина якобы должна "получить разрешение" России по вступлению в НАТО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Венгрия Война России против Украины НАТО
NEWS
Россияне безуспешно пытались атаковать Авдеевку: карты боев от ISW
Россияне безуспешно пытались атаковать Авдеевку: карты боев от ISW
DAILY
Уроки в эмиграции. Как школьники из Украины привыкают к ЕС и что будет с их образованием
Катерина Гончароваруководитель РБК-Украина Travel Уроки в эмиграции. Как школьники из Украины привыкают к ЕС и что будет с их образованием