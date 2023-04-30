В Венгрии обиделись на Зеленского и заявили, что заплатили "чрезвычайно высокую цену" за войну

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна заплатила слишком высокую цену за войну в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главы МИД Венгрии.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский не имеет права оценивать поведение Венгрии как государства-члена НАТО.

"К счастью, это не ему решать. Венгерский народ уже заплатил очень высокую цену за эту войну", - написал он.

Сийярто заявил, что многие венгры - члены венгерской общины Закарпатья - уже погибли в этой войне.

"Я уважительно благодарю венгров за то, что они уронили и позаботились о более миллионе беженцев из Украины, и я уважительно благодарю их за то, что они продолжают присылать помощь", то "Пожалуйста, добро пожаловать и можете рассчитывать на нас в будущем" , – заявил глава венгерского МИД.