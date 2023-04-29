В Украину отправилась группа из Нидерландов по расследованию военных преступлений

В начале недели в Украину отправилась группа судебно-медицинской экспертизы и расследования из Нидерландов для расследования военных преступлений. В состав группы входят 60 людей, среди которых девять чешских экспертов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Нидерландов .

В группу входят эксперты военной полиции Нидерландов и других подразделений Министерства обороны. В задачи команды входит расследование и сбор доказательств. Это делается под эгидой Международного уголовного суда (МУС).

Это уже третий раз, когда группа специалистов отправляется в Украину. Впервые это произошло в мае прошлого года. Она вернулась после нескольких недель расследований.

Второй раз это произошло в конце прошлого года. В эти периоды были получены доказательства. Они были переданы в МУС. Там будет решено, будет ли проводиться судебное преследование.

Напомним, Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. Также ордер был выдан на имя уполномоченного президента России по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой.

При этом ордер на арест будет действовать до конца их жизни, пока они не предстанут перед судом.

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