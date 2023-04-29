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Ракетный удар по Умани: в результате обстрела погибли шесть детей

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Умань, Суббота 29 апреля 2023 16:51
Ракетный удар по Умани: в результате обстрела погибли шесть детей Фото: в результате ракетного удара по Умани 28 апреля погибли шестеро детей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В результате ракетного удара РФ по жилому дому в Умани 28 апреля погибли шесть детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

"В результате российского удара по многоэтажке погибли 23 человека: 22 достали из-под завалов, еще один человек скончался в больнице", - говорится в сообщении.

Среди погибших - шесть детей: трое мальчиков (полтора, 16 и 17 лет) и трое девочек (8, 11 и 14 лет).

Напомним, во время массированного обстрела россиян 28 апреля одна из ракет попала по 9-этажке в Умани Черкасской области.

В субботу, 29 апреля, в Умани завершилась поисково-спасательная операция. По последним данным, в результате ракетных обстрелов погибли 23 человека, среди которых шестеро детей.

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Умань ракетный удар
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