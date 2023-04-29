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Будет гореть много часов: оккупационная администрация о пожаре на нефтебазе в Севастополе

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Украина, Суббота 29 апреля 2023 10:04
Будет гореть много часов: оккупационная администрация о пожаре на нефтебазе в Севастополе Фото: нефтебаза в Севастополе будет гореть еще много часов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Пожару на нефтебазе в Казачьей бухте Севастополя присвоен четвертый уровень сложности по пятибалльной шкале. Он будет продолжаться еще несколько часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой публикацию главы оккупационной администрации Севастополя Михаила Развожаева в Telegam.

"Пожар сложный, как уже писал 4 ранга, но наши огнеборцы со всем справляются, но работы еще на много часов", - написал он и добавил, что при пожаре никто не пострадал.

Напомни, в субботу, 29 апреля, во временно оккупированном Севастополе вспыхнул пожар на нефтебазе. Администрация заявила об атаке беспилотника в 4.20 утра.

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Севастополь Пожар
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