Будет гореть много часов: оккупационная администрация о пожаре на нефтебазе в Севастополе

Пожару на нефтебазе в Казачьей бухте Севастополя присвоен четвертый уровень сложности по пятибалльной шкале. Он будет продолжаться еще несколько часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой публикацию главы оккупационной администрации Севастополя Михаила Развожаева в Telegam .

"Пожар сложный, как уже писал 4 ранга, но наши огнеборцы со всем справляются, но работы еще на много часов", - написал он и добавил, что при пожаре никто не пострадал.

Напомни, в субботу, 29 апреля, во временно оккупированном Севастополе вспыхнул пожар на нефтебазе. Администрация заявила об атаке беспилотника в 4.20 утра.