Будет гореть много часов: оккупационная администрация о пожаре на нефтебазе в Севастополе
Фото: нефтебаза в Севастополе будет гореть еще много часов (Getty Images)
Пожару на нефтебазе в Казачьей бухте Севастополя присвоен четвертый уровень сложности по пятибалльной шкале. Он будет продолжаться еще несколько часов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой публикацию главы оккупационной администрации Севастополя Михаила Развожаева в Telegam.
"Пожар сложный, как уже писал 4 ранга, но наши огнеборцы со всем справляются, но работы еще на много часов", - написал он и добавил, что при пожаре никто не пострадал.
Напомни, в субботу, 29 апреля, во временно оккупированном Севастополе вспыхнул пожар на нефтебазе. Администрация заявила об атаке беспилотника в 4.20 утра.
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