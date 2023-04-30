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Для водителей в Украине завтра отменяется одно из ограничений: что нужно знать

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Киев, Воскресенье 30 апреля 2023 10:22
Для водителей в Украине завтра отменяется одно из ограничений: что нужно знать Фото: для водителей в Украине завтра отменяется одно из ограничений (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Для водителей в Украине с завтрашнего дня не обязательно включение ближнего света фар или ходовых огней за городом. Это правило перестает действовать с 1 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пункт 9.8 ПДД.

Так, согласно ПДД с 1 мая для украинских водителей будет отменено обязательное включение дневных ходовых огней, или в случае их отсутствия - ближнего света фар в дневное время суток во время езды вне населенных пунктов.

Данное правило связано с необходимостью дополнительного обозначения транспортного средства в условиях недостаточной видимости, в частности, в осенне-зимний период.

Но следует отметить, что в период с 1 октября по 1 мая невключение ближнего света фар или ходовых огней является правонарушением. В таком случае водителю грозит штраф в размере 425-510 грн.

Напомним, что с 28 апреля на дорогах Украины заработали около четырех десятков комплексов фиксации нарушений ПДД.

Добавим, ранее стало известно, что в приложение "Дія" вернули оплату штрафов за нарушение правил дорожного движения.

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