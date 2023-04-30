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Украинские пограничники получили хорватские РСЗО RAK-SA-12

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Украина, Воскресенье 30 апреля 2023 22:39
Украинские пограничники получили хорватские РСЗО RAK-SA-12 Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

К вооружению украинских пограничников добавились хорватские реактивные установки RAK-SA-12.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт офиса президента и сайт производителя РСЗО.

Демонстрация установок прошла на мероприятии по случаю Дня пограничника. С хорватскими прицепными RAK-SA-12 в свою очередь ознакомился президент Украины Владимир Зеленский.

Украинские пограничники получили хорватские РСЗО RAK-SA-12

Фото: хорватская РСЗО RAK-12 (president.gov.ua)

Что известно о Хорватской РСЗО RAK-12

Хорватская РСЗО RAK-12 разработана в начале 1990-х и является значительно облегченной версией югославской РСЗО M-63 Plamen.

  • РСЗО стоит на вооружении армий Хорватии, Азербайджана и была замечена в Сирии.
  • Обновленная реактивная система RAK-SA-12 компании Madlerd предназначена для ведения огня по большим площадям на дистанциях от 800 до 8500 метров.
  • Применяется для поражения живой силы и техники противника на открытой местности или укрытиях.
  • Благодаря небольшому весу, относительно большой дальности и поразительной способности, RAK-SA-12 подходит для действий на различных типах местности и в любых метеорологических условиях.
  • Пусковая установка может использовать следующие типы реактивных снарядов калибра 128 мм: М91, М91А1 и М91А2, оснащенные взрывателями РУК М92 и РУТИ М94.
  • Ракету можно использовать в диапазоне температур от - 30 до +50°C.

Расчет пусковой установки состоит из пяти бойцов, которыми командует командир группы. Время перевода пусковой установки с транспортного в боевое составляет 1 мин 30 с, обратно с боевого в транспортное - 1 мин.

Фото: хорватская РСЗО RAK-12 (aalan.hr)

РСЗО можно перевозить автомобильным, железнодорожным, морским или воздушным транспортом.

Пустая пусковая установка может буксироваться со скоростью:

  • до 80 км/ч по асфальтовым дорогам;
  • до 50 км/ч щебнем;
  • до 25 км/ч по бездорожью.

Тем временем как загруженную пусковую установку можно буксировать со скоростью:

  • до 60 км/ч по асфальтовым дорогам;
  • до 40 км/ч щебнем;
  • до 15 км/ч по бездорожью.

Напомним, ранее мы писали, что суд в Хорватии отказал пяти уроженцам Чечни в статусе политических беженцев и предоставлении международной защиты. Они бежали из РФ, поскольку не хотели участвовать в войне в Украине.

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