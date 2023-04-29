В Умани завершили спасательные работы после ракетного обстрела

В Умани завершилась поисково-спасательная операция. По последним данным, в результате ракетного обстрела погибли 23 человека, среди которых пять детей.

Силами спасателей, полицейских и волонтеров из-под завалов удалось спасти 17 человек. К проведения спасательных работ привлекали тяжелую технику и спецсредства.

В результате российского удара по многоэтажке погибли 23 человека: 22 достали из-под завалов, еще один человек умер в больнице. Всех погибших идентифицировали с помощью ДНК-тестов. На месте происшествия работал специальный штаб, где прямые родственники погибших могли сдать биологические образцы для ДНК-сравнения.

Еще две женщины считаются без вести пропавшими. Также в результате ракетного удара ранены девять человек. Медики в сопровождении полиции обеспечили оперативную госпитализацию пострадавших.

Напомним, во время массированного обстрела россиян 28 апреля одна из ракет попала по 9-этажке в Умани Черкасской области.

По последним данным, в результате этого удара погибли 23 человека. Травмированы 18, а еще 17 граждан спасены.

Добавим, что сегодня утром при разборе завалов в доме загорелся пожар.

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