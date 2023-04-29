В Бахмуте пограничники отбили 2 попытки штурма, враг понес потери

В Бахмуте военнослужащие одного из пограничных подразделений отразили две вражеские попытки штурма. Утраты врага уточняются.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы.

"В Бахмуте военнослужащие одного из пограничных подразделений сдержали 2 попытки прорыва штурмовых групп захватчиков через рубеж обороны. Артиллерии и пехоте штурмовиков бойцы ГПСУ ответили сосредоточенным огнем. Стрелковые схватки происходили на сверх-коротких дистанциях", - пишет пресс-служба.

Наши воины "разобрались" с врагом с помощью стрелкового оружия и ручных гранат. Наступление отбито, а потери врага - уточняются.