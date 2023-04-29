В Бахмуте пограничники отбили 2 попытки штурма, враг понес потери
В Бахмуте военнослужащие одного из пограничных подразделений отразили две вражеские попытки штурма. Утраты врага уточняются.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы.
"В Бахмуте военнослужащие одного из пограничных подразделений сдержали 2 попытки прорыва штурмовых групп захватчиков через рубеж обороны. Артиллерии и пехоте штурмовиков бойцы ГПСУ ответили сосредоточенным огнем. Стрелковые схватки происходили на сверх-коротких дистанциях", - пишет пресс-служба.
Наши воины "разобрались" с врагом с помощью стрелкового оружия и ручных гранат. Наступление отбито, а потери врага - уточняются.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что командующий восточной группировкой ВСУ генерал-полковник Александр Сырский объяснил важность обороны Бахмута.
Как отметил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, на Бахмутском направлении нашим воинам удалось достичь паритета в артиллерии благодаря точности работы.
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