Напоминают символы оккупантов. В Украине ограничили использование Z и V в автономерах
Правительство запретило заказывать и производить индивидуальные номерные знаки, содержащие символику, которая ассоциируется с полномасштабным вторжением России в Украину. О номерных знаках государственной регистрации для электромобилей речь не идет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.
Как отмечается, под запрет попадают буквы "Z" и "V". То есть, использование этих букв отдельно, а также в словах написанных кириллицей вместо "З", "С", "В", "Ф".
Такой запрет касается также надписей и изображений, символики коммунистического тоталитарного режима, национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима.
Также на украинских номерных знаках не может быть эмблем органов государства-террориста и вооруженных сил России: сухопутных войск, воздушно-космических сил, военно-морского флота, ракетных сил стратегического назначения.
Фото: примеры употребления букв на индивидуальных номерных знаках (mvs.gov.ua)
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Украине с автомобильных номеров исчезнут символы "V" и "Z". Номера с запрещенными буквами латиницы можно обменять.
Также ранее мы писали, что в Украине владельцы зарегистрированных автомобилей получат новые номера. Министерство внутренних дел утвердило изменения.
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