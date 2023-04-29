Напоминают символы оккупантов. В Украине ограничили использование Z и V в автономерах

Правительство запретило заказывать и производить индивидуальные номерные знаки, содержащие символику, которая ассоциируется с полномасштабным вторжением России в Украину. О номерных знаках государственной регистрации для электромобилей речь не идет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Как отмечается, под запрет попадают буквы "Z" и "V". То есть, использование этих букв отдельно, а также в словах написанных кириллицей вместо "З", "С", "В", "Ф".

Такой запрет касается также надписей и изображений, символики коммунистического тоталитарного режима, национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима.

Также на украинских номерных знаках не может быть эмблем органов государства-террориста и вооруженных сил России: сухопутных войск, воздушно-космических сил, военно-морского флота, ракетных сил стратегического назначения.

Фото: примеры употребления букв на индивидуальных номерных знаках (mvs.gov.ua)