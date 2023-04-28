Удар по дому в Умани и пожар в Днепре: все подробности атаки по Украине

Российские войска этой ночью массированно атаковали Украину. Враг выпустил 23 ракеты, из которых 21 удалось сбить, но все же есть последствия от попадания и падения обломков ракет.

Все, что известно о ночной атаке - собрало РБК-Украина в материале.

09:23. В Умани открыли счет для помощи пострадавшим от ракетного удара

"Уважаемые жители общества! Открыт официальный счет для пострадавших. В описании к счету указывать: Благотворительная помощь для пострадавших 28.04.2023 в г. Умань", - говорится в сообщении Уманского горсовета.

09:14. Число жертв из-за удара по дому в Умани возросло до 6

"К сожалению, уже есть шесть погибших в результате ракетных обстрелов. Еще девять - в больнице", - сообщил председатель Черкасской ОВА Игорь Табурец.

По его словам, спасательная операция продолжается.

09:07. Зеленский отреагировал на массированную атаку и показал ее последствия

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в результате атаки и пообещал, что Украина не даст ни одному оккупанту избежать ответственности за содеянное.

Он сообщил, что в одном из домов в Умани, где уничтожен целый подъезд, под завалами остаются люди.

"К сожалению, есть пострадавшие и погибшие, среди них ребенок. В Днепре обстрел террористов унес жизни ребенка. Мои соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких из-за российского террора", - пишет Зеленский.

Глава государства поблагодарил Воздушные силы, зенитчиков и всех, кто помогает преодолевать последствия вражеских атак и защищает наших людей.

08:53. Число погибших в Умани возросло до четырех человек, 17 пострадали

"Умань. Обновление на 8:30. Четверо погибших. Трое извлечены из-под завалов. Еще один человек умер в больнице. 17 пострадавших. Получают медицинскую помощь. Спасены трое детей. Поисково-спасательные работы продолжаются", - сообщил глава МВД Игорь Клименко. .

Воздушные силы сбили большинство ракет

По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, около 4 часов утра российские оккупанты атаковали Украину из самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря.

Подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВСУ во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны было уничтожено 21 из 23 крылатых ракет Х-101/Х-555, а также два БПЛА оперативно-тактического уровня.

Последствия атаки по регионам

Умань

В Умани Черкасской области оккупанты попали в 9-этажку.

"В это утро оккупанты атаковали Черкасскую область. Есть два попадания крылатых ракет в Умани: в жилой дом и складские здания. Последствия выясняем. На месте работают все службы", - рассказал глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

По последним данным, в результате удара по дому в Умани четверо погибших и 17 пострадавших.

"Четверо погибших. Трое были извлечены из-под завалов. Еще один человек скончался в больнице. 17 пострадавших. Получают медицинскую помощь. Спасены трое детей", - сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Днепр

Над Днепропетровской областью во время атаки военным удалось сбить 8 крылатых ракет.

Но, как отметил глава Днепропетровской области Сергей Лысак, есть и негативные последствия.

В частности, в Днепре в результате атаки погибли 2-летняя девочка и 31-летняя женщина. Три человека пострадали.

Ракетный удар разрушил здание частного предприятия. Там возник пожар, его уже потушили. Также загорелась строительная база на площади в 400 квадратных метров, пожар локализовали.

Украинка

В городе Украинка Киевской области зафиксировано падение обломков российской ракеты на многоэтажный дом.

"В результате повреждения квартиры на 5 и 6 этаже. Пожар удалось локализовать в 5:30. Пострадавший ребенок - девочку доставили в Охматдет", - сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко.

Все вражеские цели над Киевской областью были уничтожены.

Киев

Во время ночной атаки в районе Киева было уничтожено 11 крылатых ракет. Еще были сбиты еще 2 БПЛА. В Оболонском районе обломки перебили локальную линию электросетей. Без пострадавших.

Николаевская область

Над Николаевской областью силам ПВО удалось сбить две ракеты.

По данным Воздушного командования "Юг", в небе над Николаевской областью силами и средствами противовоздушной обороны были сбиты две крылатые ракеты типа "Х-101/Х-555".

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