В оккупированном Севастополе горит нефтебаза (фото, видео)

В субботу, 29 апреля, во временно оккупированном Севастополе вспыхнул пожар на нефтебазе. Россияне заявляют о попадании беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на так называемого "главу" региона Михаила Развожаева.

Он отметил, что площадь пожара составила около 1000 квадратных метров, никто из персонала не пострадал. "Горит резервуар с топливом в районе улицы братьев Манганари в микрорайоне Казачья Бухта. По предварительной информации вспышка произошла из-за попадания БПЛА", - написал он. Пожару присвоен самый высокий уровень сложности - четвертый, к тушению уже привлекли пожарный поезд.