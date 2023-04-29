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В оккупированном Севастополе горит нефтебаза (фото, видео)

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Севастополь, Суббота 29 апреля 2023 07:46
В оккупированном Севастополе горит нефтебаза (фото, видео) Фото: в оккупированном Севастополе горит нефтебаза (t.me/Crimeanwind)
Автор: Антон Малиновский

В субботу, 29 апреля, во временно оккупированном Севастополе вспыхнул пожар на нефтебазе. Россияне заявляют о попадании беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на так называемого "главу" региона Михаила Развожаева.

Он отметил, что площадь пожара составила около 1000 квадратных метров, никто из персонала не пострадал.

"Горит резервуар с топливом в районе улицы братьев Манганари в микрорайоне Казачья Бухта. По предварительной информации вспышка произошла из-за попадания БПЛА", - написал он.

Пожару присвоен самый высокий уровень сложности - четвертый, к тушению уже привлекли пожарный поезд.

Напомним, 26 апреля в Севастополе слышали звуки взрывов.

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