Военные уничтожили ЗРК "Тор М2" и две "Тунгуски" оккупантов (видео)

Украинские военные обнаружили позиции вражеского ЗРК "Тор М2" и нанесли по нему удар. В результате чего военную технику оккупантов удалось уничтожить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.

Советский и российский зенитный пушечно-ракетный комплекс (ЗПРК), зенитная самоходная установка (ВСУ) разработки Тульского КБ приборостроения (имеет индексы 2С6 и 2С6М).

Советский и российский всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс (ЗРК) предназначен для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена.

Также на видео можно увидеть, что бойцам удалось уничтожить две установки 2С6 "Тунгуска".

Наши бойцы уничтожили один российский "Тор М2", говорится в сообщении.

Напомним, что украинские артиллеристы атаковали российских оккупантов на фронте. Защитники уничтожили три вражеских БМП и танк врага.

В апреле бойцы Центра спецопераций "А" СБУ из подразделения "Белый волк" уничтожили более 20 целей на фронте, среди которых танки, БМП и БРТ.

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