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Германия подтвердила передачу Украине второй системы ПВО IRIS-T

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Берлин, Воскресенье 30 апреля 2023 13:19
Германия подтвердила передачу Украине второй системы ПВО IRIS-T Фото: Германия передала Украине вторую систему IRIS-T (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Правительство Германии официально подтвердило передачу Украине второго зенитно-ракетного комплекса IRIS-T. Всего Берлин обещал передать четыре таких системы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Бунденстаг.

Кроме установки ПВО Германия передала Украине еще восемь грузовиков Zetros. Всего украинские военные получили уже 84 единицы таких транспортных средств.

Также Германия доставила два грузовика 8х6 с восемью раздаточными контейнерами.

Напомним, в середине апреля немецкое издание Spiegel сообщало, что Украина уже получила вторую систему ПВО IRIS-T.

Напомним, первый ЗРК IRIS-T Германия передала Украине в октябре прошлого года.

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