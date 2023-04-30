Германия подтвердила передачу Украине второй системы ПВО IRIS-T

Правительство Германии официально подтвердило передачу Украине второго зенитно-ракетного комплекса IRIS-T. Всего Берлин обещал передать четыре таких системы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Бунденстаг.

Кроме установки ПВО Германия передала Украине еще восемь грузовиков Zetros. Всего украинские военные получили уже 84 единицы таких транспортных средств.

Также Германия доставила два грузовика 8х6 с восемью раздаточными контейнерами.

Напомним, в середине апреля немецкое издание Spiegel сообщало, что Украина уже получила вторую систему ПВО IRIS-T.

Напомним, первый ЗРК IRIS-T Германия передала Украине в октябре прошлого года.

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