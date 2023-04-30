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Из Кизомиса Херсонской области эвакуировали всех детей, - глава ОВА

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Херсонская область, Воскресенье 30 апреля 2023 21:34
Из Кизомиса Херсонской области эвакуировали всех детей, - глава ОВА Фото: из Кизомиса эвакуировали всех детей (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 30 апреля, из села Кизомис в Херсонской области эвакуировали всех детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"Совместными усилиями Херсонской ОГА, полицейских и волонтеров БФ "Доброе дело" доставили в безопасное место последние две семьи с детьми. Многих родителей пришлось уговаривать не подвергать своих детей опасности и не оставаться на линии огня", - сообщил глава ОГА.

По его словам, семьи получили бесплатное временное жилье и питание, а главное сейчас находятся в безопасности.

Он также сообщил, что россияне ежедневно накрывают Кизомыс огнем. Сегодня снова пострадали жилые дома.

"Эвакуация спасает жизни! Если вы живете в населенных пунктах, которые постоянно атакует враг, не рискуйте, - сделайте выбор в пользу безопасности и эвакуации!", - подчеркнул Прокудин.

Напомним, ранее мы показывали, как полиция эвакуировала семерых детей с линии фронта вблизи Купянска.

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