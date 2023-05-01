Вибух в Севастополі та ППО IRIS-T від Німеччини: новини за вихідні
У суботу, 29 квітня, у тимчасово окупованому Севастополі спалахнула пожежа на нафтобазі, а уряд Німеччини 30 квітня офіційно підтвердив передачу Україні другої зенітно-ракетного комплексу IRIS-T.
Детальніше про те, що сталося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна.
Війна РФ проти України
- Український спецназ готується до контрнаступу на базах Бундесверу;
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Внаслідок ракетного удару РФ по житловому будинку в Умані 28 квітня загинуло шестеро дітей;
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Українські військові виявили позиції ворожого ЗРК "Тор М2" та завдали по ньому удару;
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В Бахмуті прикордонники відбили дві спроби штурму;
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В Україну вирушила група з Нідерландів із розслідування воєнних злочинів;
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У російській Пермі відбулась пожежа на заводі із виробництва снарядів для артилерії та РСЗВ;
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Росіяни безрезультатно намагалися атакувати Авдіївку;
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Кількість вбитих та поранених дітей через війну в Україні зросла;
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До Луганська прибула група російських лікарів;
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Міністр оборони України Олексій Резніков пояснив зволікання партнерів з рішенням про літаки;
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З Кізомиса Херсонської області евакуювали всіх дітей.
Німеччина підтвердила передачу Україні системи ППО IRIS-T
Уряд Німеччини офіційно підтвердив передачу Україні другого зенітно-ракетного комплексу IRIS-T. Всього Берлін обіцяв передати чотири таких системи ППО.
Окрім установки ППО, Німеччина передала Україні ще вісім вантажівок Zetros. Всього українські військові отримали вже 84 одиниць таких транспортних засобів.
Вибух в Севастополі
В окупованому Севастополі близько 4 ранку 29 квітня пролунав вибух. Після чого сталася масштабна пожежа на нафтобазі. Окупанти повідомили про загоряння резервуарів з паливом і заявили про площу займання в 1 тисячу квадратних кілометрів.
Традиційно так звана "влада" в Севастополі звинуватила в усьому Україну. Буцімто пожежа сталася внаслідок атаки українських безпілотників.
Зауважимо, що пожежа виявилася настільки масштабною, що їй присвоїли найвищий рівень складності - четвертий, а до гасіння вже залучили пожежний потяг та ресурси Чорноморського флоту РФ.
В Умані завершили рятувальні роботи після ракетного обстрілу
В Умані завершилася пошуково-рятувальна операція. За останніми даними, внаслідок ракетного обстрілу загинули 23 людини, серед яких шестеро дітей.
Нагадаємо, що під час масованого обстрілу росіян 28 квітня одна з ракет потрапила по 9-поверхівці в Умані Черкаської області.
Силами рятувальників, поліцейських і волонтерів з-під завалів вдалося врятувати 17 осіб. До проведення рятувальних робіт залучали важку техніку та спецзасоби.
В Україні обмежили використання Z і V в автономерах
Уряд заборонив замовляти та виготовляти індивідуальні номерні знаки, які містять символіку, що асоціюється з повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Про номерні знаки державної реєстрації для електромобілів не йдеться.
Литва передала Україні нову партію позашляховиків
Литва передала Україні шість позашляховиків Land Rover, а також сухпайки для харчування військових ЗСУ.
"Сьогодні вночі Збройні сили Литви доправили в Україну ще шість позашляховиків Land Rover та продовольчі пайки для військових. Все це потрібне для підтримки мобільності", - написав міністр оборони Литви Арвидас Анушаускас.
Міжнародна федерація дзюдо дозволила росіянам та білорусам брати участь у змаганнях
Виконавчий комітет Міжнародної федерації дзюдо вирішив дозволити спортсменам з Росії та Білорусі брати участь у змаганнях у нейтральному статусі.
Майже одразу після публікації рішення Міжнародної федерації дзюдо про допуск до міжнародних змагань атлетів з Росії та Білорусі на сайті IJF з'явилася заявка російської команди, яка називається як команда "Індивідуальних нейтральних атлетів".
Однак Росія для впевненості вирішила додати до складу команди військових.
В зв'язку з ситуацією збірна України з дзюдо вирішила бойкотувати головний старт змагального сезону, чемпіонат світу.
Для водіїв в Україні скасовується одне з обмежень
Відсьогодні в Україні водіям не обов'язково вмикати ближне світло фар або ходові вогні за містом.
В Угорщині заявили, що заплатили "надзвичайно високу ціну" за війну в Україні
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна заплатила занадто високу ціну за війну в Україні.
За його словами, президент України Володимир Зеленський не має права оцінювати поведінку Угорщини як криїни-члена НАТО.
Залужний зустрівся з командувачем сил НАТО в Європі
У неділю, 30 квітня, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся з верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.
За його словами, під час зустрічі було обговорено важливість вчасного та у достатній кількості постачання боєприпасів та техніки.
Українські прикордонники отримали хорватські РСЗВ RAK-SA-12
До озброєння українських прикордонників додались хорватські реактивні установки RAK-SA-12.
Демонстрація установок відбулася на заході з нагоди Дня прикордонника. З хорватськими причіпними RAK-SA-12 своєю чергою ознайомився президент України Володимир Зеленський.
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