Вибух в Севастополі та ППО IRIS-T від Німеччини: новини за вихідні

У суботу, 29 квітня, у тимчасово окупованому Севастополі спалахнула пожежа на нафтобазі, а уряд Німеччини 30 квітня офіційно підтвердив передачу Україні другої зенітно-ракетного комплексу IRIS-T.

Детальніше про те, що сталося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна .

Війна РФ проти України

Німеччина підтвердила передачу Україні системи ППО IRIS-T

Уряд Німеччини офіційно підтвердив передачу Україні другого зенітно-ракетного комплексу IRIS-T. Всього Берлін обіцяв передати чотири таких системи ППО.

Окрім установки ППО, Німеччина передала Україні ще вісім вантажівок Zetros. Всього українські військові отримали вже 84 одиниць таких транспортних засобів.

Вибух в Севастополі

В окупованому Севастополі близько 4 ранку 29 квітня пролунав вибух. Після чого сталася масштабна пожежа на нафтобазі. Окупанти повідомили про загоряння резервуарів з паливом і заявили про площу займання в 1 тисячу квадратних кілометрів.

Традиційно так звана "влада" в Севастополі звинуватила в усьому Україну. Буцімто пожежа сталася внаслідок атаки українських безпілотників.

Зауважимо, що пожежа виявилася настільки масштабною, що їй присвоїли найвищий рівень складності - четвертий, а до гасіння вже залучили пожежний потяг та ресурси Чорноморського флоту РФ.

В Умані завершили рятувальні роботи після ракетного обстрілу

В Умані завершилася пошуково-рятувальна операція. За останніми даними, внаслідок ракетного обстрілу загинули 23 людини, серед яких шестеро дітей.

Нагадаємо, що під час масованого обстрілу росіян 28 квітня одна з ракет потрапила по 9-поверхівці в Умані Черкаської області.

Силами рятувальників, поліцейських і волонтерів з-під завалів вдалося врятувати 17 осіб. До проведення рятувальних робіт залучали важку техніку та спецзасоби.

В Україні обмежили використання Z і V в автономерах

Уряд заборонив замовляти та виготовляти індивідуальні номерні знаки, які містять символіку, що асоціюється з повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Про номерні знаки державної реєстрації для електромобілів не йдеться.

Литва передала Україні нову партію позашляховиків

Литва передала Україні шість позашляховиків Land Rover, а також сухпайки для харчування військових ЗСУ.

"Сьогодні вночі Збройні сили Литви доправили в Україну ще шість позашляховиків Land Rover та продовольчі пайки для військових. Все це потрібне для підтримки мобільності", - написав міністр оборони Литви Арвидас Анушаускас.

Міжнародна федерація дзюдо дозволила росіянам та білорусам брати участь у змаганнях

Виконавчий комітет Міжнародної федерації дзюдо вирішив дозволити спортсменам з Росії та Білорусі брати участь у змаганнях у нейтральному статусі.

Майже одразу після публікації рішення Міжнародної федерації дзюдо про допуск до міжнародних змагань атлетів з Росії та Білорусі на сайті IJF з'явилася заявка російської команди, яка називається як команда "Індивідуальних нейтральних атлетів".

Однак Росія для впевненості вирішила додати до складу команди військових.

В зв'язку з ситуацією збірна України з дзюдо вирішила бойкотувати головний старт змагального сезону, чемпіонат світу.

Для водіїв в Україні скасовується одне з обмежень

Відсьогодні в Україні водіям не обов'язково вмикати ближне світло фар або ходові вогні за містом.

В Угорщині заявили, що заплатили "надзвичайно високу ціну" за війну в Україні

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна заплатила занадто високу ціну за війну в Україні.

За його словами, президент України Володимир Зеленський не має права оцінювати поведінку Угорщини як криїни-члена НАТО.

Залужний зустрівся з командувачем сил НАТО в Європі

У неділю, 30 квітня, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся з верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.

За його словами, під час зустрічі було обговорено важливість вчасного та у достатній кількості постачання боєприпасів та техніки.

Українські прикордонники отримали хорватські РСЗВ RAK-SA-12

До озброєння українських прикордонників додались хорватські реактивні установки RAK-SA-12.

Демонстрація установок відбулася на заході з нагоди Дня прикордонника. З хорватськими причіпними RAK-SA-12 своєю чергою ознайомився президент України Володимир Зеленський.