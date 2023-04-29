Международная федерация дзюдо разрешила россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях
Исполнительный комитет Международной федерации дзюдо (IJF) решил разрешить спортсменам из России и Беларуси участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение Международной федерации дзюдо.
Как отмечается, соревноваться смогут только дзюдоисты из России и Беларуси, которые пройдут проверку на предмет отсутствия "пропаганды войны", в частности, в их соцсетях. Эту проверку будет осуществлять "независимая, авторитетная компани2.
"Это решение позволяет возможность честного участия и равных шансов для всех дзюдоистов, шагающих по пути к олимпийской мечте", - говорится в заявлении IJF.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что белорусские и российские спортсмены смогут снова выступать на турнирах под эгидой Объединенного мира борьбы (UWW).
Это третий вид спорта по олимпийской программе после настольного тенниса и тхэквондо, который пошел на такой шаг.
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