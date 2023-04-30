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Обсудили подготовку военных. Залужный встретился с командующим силами НАТО в Европе

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Украина, Воскресенье 30 апреля 2023 18:22
Обсудили подготовку военных. Залужный встретился с командующим силами НАТО в Европе Фото: главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный (facebook com vzaluznyj)
Автор: Наталья Кава

В воскресенье, 30 апреля, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный встретился с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Залужного в Telegram.

"Подробно рассказал об оперативной обстановке по всей линии фронта. Описал возможные сценарии, угрозы и предпосылки для наших будущих действий. Целью ставимся - подготовиться так, чтобы максимально выполнить определенные задачи", - написал Залужный.

По его словам, во время встречи была обсуждена важность своевременного и достаточного количества поставок боеприпасов и техники. Он также отметил необходимость предоставить Украине широкий спектр вооружений и систем противовоздушной обороны, которые существенно помогут решить проблемные моменты в противостоянии российской агрессии.

"С генералом Каволи также обсудили вопросы подготовки наших защитников. Договорились и дальше поддерживать диалог и работать для усиления обороноспособности Украины", - рассказал он.

Фото: Залужный встретился с Каволи (t.me/CinCAFU)

Напомним, ранее Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что для возвращения к линии на момент вторжения РФУкраине необходимо 300 танков, 600-700 БМП и 500 гаубиц.

Как сообщалось, США еще не передали Украине танки Abrams. В Пентагоне отмечают, что они поступят до конца года.

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