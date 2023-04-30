ua ru
Вс, 30 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Резников объяснил промедление партнеров с решением о самолетах

Новина українською →
Украина, Воскресенье 30 апреля 2023 21:09
Резников объяснил промедление партнеров с решением о самолетах Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Украинские партнеры понимают, что предоставив Украине самолеты, нужно будет время на их подготовку и обучение пилотов, но кроме этого, нужно будет и в дальнейшем поддерживать их в надлежащем состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова в интервью журналисту Андрею Цаплиенко во время телемарафона.

"Все, что невозможно сегодня, будет возможным завтра. Iris-T, Samp-T, NASAMS, Crotale, все это служит, защищает наше небо. Поэтому и самолеты также будут четвертой генерации плюс-плюс однозначно", - заявил министр.

В ответ на вопрос, почему же партнеры медлят с поставкой самолетов в Украину, Резников ответил, что приняв решение дать самолеты боевые, нужно будет дать время на их подготовку, проверку технического состояния и обучение украинских пилотов.

Однако, по словам министра, на этом все не закончится, партнерам и в дальнейшем надо будет поддерживать самолеты в надлежащем состоянии, а также обеспечивать их оружием: бомбами и ракетами.

"Это очень недешевая история. Это самая дорогая история. Они сознательно и ответственно хотят дойти до финиша этого марафона, а именно до победы Украины", - сказал он.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина начнет контрнаступление, не дожидаясь F-16 от союзников.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что дискуссия о передаче Украине истребителей F-16 продолжается.

Как объясняли в Воздушных силах ВСУ, наша страна хочет получить F-16 из-за их многофункциональности. Так как пилоты смогли бы выполнять как боевые задания, так и усилить защиту неба.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Алексей Резников
NEWS
Россияне безуспешно пытались атаковать Авдеевку: карты боев от ISW
Россияне безуспешно пытались атаковать Авдеевку: карты боев от ISW
DAILY
Уроки в эмиграции. Как школьники из Украины привыкают к ЕС и что будет с их образованием
Катерина Гончароваруководитель РБК-Украина Travel Уроки в эмиграции. Как школьники из Украины привыкают к ЕС и что будет с их образованием