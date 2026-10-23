Украина и Россия провели новый обмен пленными - впервые за два месяца
Украина и Россия в пятницу, 23 октября, провели очередной обмен военнопленными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского.
Что известно о новом обмене
Домой вернулись еще 270 украинцев.
"270 наших людей дома. Очень важный результат", - написал Зеленский.
По его словам, среди них: нацгвардейцы, в частности, воины Азова, пограничники, терробороновцы, воины Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск, Государственной специальной службы транспорта, а также девять гражданских. Большинство из них находились в плену еще с 2022 года.
Большинство уволенных - воины, защищавшие Украину в Мариуполе. Также возвращаются защитники из Донецкого, Луганского, Харьковского, Запорожского, Херсонского, Киевского, Николаевского и Черниговского направлений. Многих незаконно осудили в России.
"Среди возвращающихся пять человек, которых считали погибшими во время российского теракта в Еленовке в июле 2022 года", - сообщил Зеленский.
Подробности обмена
Как отметил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, сегодня из российской неволи освобожден 261 украинский военнослужащий. Отдельно также удалось вернуть на Родину 9 гражданских.
"Это третий этап комбинированного обмена пленными, начавшийся 19 августа", - говорится в заявлении.
Домой вернулись военнослужащие ВСУ, в частности, Военно-морских сил, Сухопутных войск, ДШУ, ДССТ, ТрО, ССО, ВСП, бойцы Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы, а также спасатель ГСЧС.
Большая часть освобожденных сегодня защитников попала в плен в 2022 году, в том числе во время обороны Мариуполя.
Пятеро из них пережили теракт в Еленовке в печально известном бараке "200". Еще девять - тяжелобольные.
В общей сложности на родину возвращаются военнослужащие, воевавшие на Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Херсонском, Киевском, Николаевском и Черниговском направлении, а также защитники ЧАЭС.
Среди освобожденных сегодня - 38 офицеров. Также среди военнослужащих есть те, кто был порабощен в 2018 и 2020 годах.
Значительная часть освобожденных сегодня Защитников подверглась уголовному преследованию со стороны страны-агрессора и вопреки международному праву под вымышленными обвинениями была приговорена к различным срокам за решеткой, в том числе и к пожизненному заключению.
Исторический обмен
Как отметил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, сегодняшний обмен исторический, поскольку удалось вернуть наибольшее количество осужденных военных: 86 осужденных и одного защитника в отношении которого врагом велось уголовное преследование.
По словам Лубинца, самому молодому уволенному - 24 года, самому старшему - 63 года.
У одного из возвращенных есть день рождения завтра - он отпразднует его на родной земле. Защитнику исполнится 60 лет.
Предыдущий обмен
Отметим, что последний раз полноценный обмен проходил 19 августа, когда домой вернулись 103 украинских защитника из ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы.
Таким образом, между двумя обменами прошло более двух месяцев. В то же время 24 августа состоялся отдельный специальный этап, в рамках которого через Беларусь в Украину вернулись 10 украинских воинов, считавшихся пропавшими без вести.
Ранее мы рассказывали об очередной информационной кампании РФ по теме обмена военнопленными. Российские представители обнародовали списки украинских военнопленных, которых, по их утверждению, Киев якобы отказывается забирать.
Омбудсман Дмитрий Лубинец опроверг эти заявления, отметив, что Украина стремится вернуть из плена всех своих граждан без исключения.