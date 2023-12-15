Решение ЕС о вступлении Украины и массированные воздушные атаки: новости за 14 декабря

Европейский совет на саммите в Брюсселе 14 декабря поддержал начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС. А российские оккупанты устроили массированные воздушные атаки, в том числе с применением аэробалистических ракет "Кинжал".

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Евросовет поддержал начало переговоров о вступлении с Украиной

Европейский совет 14 декабря на саммите в Брюсселе поддержал начало переговоров по вступлению Украины и Молдовы в ЕС, а также предоставил Грузии статус кандидата в блок. Также Евросоюз начнет переговоры с Боснией и Герцеговиной, как только будет достигнута необходимая степень соответствия критериям членства.

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что ЕС может начать переговоры о вступлении Украины в блок в марте 2024 года.

На саммите ЕС Орбан покинул зал во время решения о вступлении Украины

Во время принятия на саммите решения о переговорах по вступлению Украины в Евросоюз премьер Венгрии Виктор Орбан покинул зал в знак своего несогласия.

Позже он опубликовал в своем Facebook заявление, в котором повторил позицию о том, что Украина якобы не готова начать переговоры по присоединению к блоку. Также он заявил, что Венгрия "не хочет участвовать в этом плохом решении".

По данным Politico, Орбану предложил покинуть зал канцлер Германии Олаф Шольц в присутствии других лидеров ЕС. Отмечается, что это предложение не стало спонтанным, а было согласовано в ходе предварительных обсуждений, поскольку венгерский премьер затягивал принятие решения о переговорах о членстве Украины в блоке своим вето.

Мишель высказался о возможном компромиссе на саммите ЕС по финансированию для Украины

Президент Европейского совета Шарль Мишель высказался о возможности на саммите в Брюсселе во время одобрения решения о Многолетней финансовой программе (бюджете) достичь компромисса по выделению для Украины средств.

До этого Европейская Комиссия предложила выделить для Украины 50 млрд евро до 2027 году. Между тем Венгрия угрожала ветировать подобную инициативу.

Атака "Кинжалов". Военные рассказали, сколько ракет РФ выпустила по Украине

В течение дня 14 декабря по всей Украине несколько раз объявляли масштабную тревогу из-за взлетов российских самолетов МиГ-31К, носителей аэробаллистических ракет "Кинжал". Оккупанты применили такие ракеты для ударов по Украине - во время тревоги взрывы раздавались в Киевской и Хмельницкой областях.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, в Киевской области сбили ракету "Кинжал", а в Хмельницкой области - были прилеты.

Военные рассказали, что в четверг около 14.15 зафиксировали пуски вражеских ракет, а прилет в район Староконстантинова был уже в 14.20. В общей сложности противник применил 3 ракеты воздушного базирования Х-47М2 "Кинжал" с трех самолетов МиГ-31К из воздушного пространства Тульской области в направлении Киева и Староконстантинова, передали в ВС ВСУ.

В Румынии рассказали о падении российского "Шахеда" на территории страны

Минобороны Румынии сообщило 14 декабря, что во время ночной воздушной атаки РФ на Украину было зафиксировано нарушение воздушного пространства страны в районе села Гринду возле границы. Там обнаружили кратер глубиной 1,5 метра в результате падения российского "Шахеда".

Также в Румынии подтвердили поднятие в воздух истребителя F-17 и принадлежащего Германии самолета Eurfighter.

Кроме того, из-за инцидента Румыния вызвала главу дипломатической миссии РФ в министерство иностранных дел.

Зеленский прибыл в Германию

Украинский президент Владимир Зеленский 14 декабря прибыл с необъявленным визитом в Германию. В ФРГ он, в частности, посетил командование Соединенных Штатов Америки в Европе, расположенное в Висбадене.

Глава государства опубликовал фото с командования армии США в Европе в этом немецком городе и отметил, что "в очередной раз убедился в высоком уровне американской материально-технической помощи Украине".

Границу Украины со Словакией частично разблокировали

В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что на утро 14 декабря в пункте пропуска "Ужгород" на выезд из Украины оформлено 28 грузовых автомобилей. 24 из них уже прошли все виды контроля на словацкой стороне.

Предварительно сообщалось, что на въезд в Словакию будут принимать по 2 автомобиля в час. Фактически через час пропускают по 3-4 грузовика.

ЗРК Patriot и не только. Германия передала Украине новый пакет военной помощи

Немецкое правительство 14 декабря обновило список вооружения, которое уже передали Украине. В том числе туда входит зенитный ракетный комплекс Patriot и ракеты к нему. Это уже второй "Пэтриот" от ФРГ, полученный Украиной. Также Германия передала:

9 гусеничных вездеходов Bandvagn 206;

7390 боеприпасов до 155-мм артиллерии;

3 беспилотных машины для разминирования;

14 систем обнаружения дронов;

8 грузовиков Mercedes-Benz Zetros;

4 прицепа к тягачам 8x8 HX81;

8 тягачей Zetros;

более 47 тысяч боеприпасов 40 мм к гранатометам.

Рекордный бюджет Пентагона со средствами для Украины направили на подпись Байдену

На подпись президенту США Джо Байдену был передан принятый Палатой представителей законопроект о ежегодных расходах на оборону с рекордной суммой 886 миллиардов долларов для Пентагона.

В документе, в частности, содержится помощь для Украины на сумму 800 миллионов долларов.

Путин говорит, что на войну против Украины до конца года соберет полмиллиона россиян

Российский диктатор Владимир Путин во время пресс-конференции под названием "Итоги года" заявил, что до конца этого года к войне против Украины привлекут полмиллиона личного состава армии РФ. При этом вторая волна мобилизации в России якобы "не планируется".

Также он раскрыл численность группировки оккупационных войск в Украине. По словам Путина, речь идет о 617 тысячах лицах, "находящихся вдоль линии столкновения".

В "Киевстаре" рассказали о возобновлении связи и когда вернут мобильный интернет

Президент компании Александр Комаров заявил, что оператор почти восстановил связь после масштабной хакерской атаки, а последняя локация, где восстанавливают связь - это правый берег Киева. Он добавил, что в ближайшее время абонентам начнут возвращать мобильный интернет.

Украина получит новый пакет помощи от Эстонии на 80 млн евро

Минобороны Эстонии сообщило, что пакет включает противотанковые ракеты Javelin, суда и другое крайне необходимое оборудование. Речь идет о пулеметах, боеприпасах к стрелковому оружию, различные транспортные средства, а также водолазное снаряжение.

В оборонном ведомстве страны заявили, что в течение ближайших четырех лет Эстония готова выделять на военную помощь Украине 0,25% своего ВВП.

Швеция согласовала передачу Украине зимнего пакета помощи на 124 млн евро

Шведское правительство 14 декабря утвердило передачу Украине в рамках помощи зимнего пакета на общую сумму 124 миллиона евро, сообщили в представительстве Швеции в Европейском союзе. Поддержка направлена на гражданскую инфраструктуру.

Болгария одобрила выделение Украине более 3 млрд евро помощи от Еврокомиссии

Народное собрание Болгарии ратифицировало соглашение с Европейской комиссией о предоставлении Украине микрофинансовой помощи в размере 3,6 млрд евро. Добавим, что соглашение предусматривает предоставление Болгарией гарантий на сумму 16 654 646 евро.

Австралия расширит программу обучения украинских военных в 2024 году

В Министерстве обороны Австралии заявили, что страна расширит свои обязательства по обучению новобранцев из состава Вооруженных сил Украины в рамках операции "Куда" 2024 года.

В течение следующих 12 месяцев количество военнослужащих ADF, направляемых в рамках каждой ротации, увеличится до 90 человек.