Ночная атака дронов на Россию была спецоперацией ГУР, - источник

Атака дронов на Россию в ночь на 14 декабря была спецоперацией Главного управления разведки Минобороны. Цели беспилотников находились в Московской и Калужской областях.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в спецслужбах.

Как рассказали источники изданию, целями были военные объекты, в том числе на территории Московской и Калужской областей.

"После последних ударов, которые россияне совершили по Украине, это было хорошее напоминание для них, что у них тоже не будет спокойных ночей", - сообщил собеседник.

Что известно о ночной атаке дронов на РФ

Напомним, сегодня в России сообщили о девяти беспилотниках, которые якобы были сбиты над Московской и Калужской областями.

В частности, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки летевшего на Москву беспилотника. Мол, БПЛА приземлили на расстоянии чуть более 80 километров от российской столицы.

Спустя почти два часа он добавил, что "была обнаружена и обезврежена силами ПВО еще одна попытка пролета беспилотника в Москву".

Впоследствии Минобороны РФ отчиталось, что всего за эту ночь якобы были "сбиты или перехвачены" девять беспилотников над Московской и Калужской областями.

Между тем, российское медиа Baza пишет, что беспилотники попытались атаковать несколько воинских частей в Подмосковье. Якобы вероятной целью дронов были части в Алабино и Подольске.

Еще одной из вероятных целей БПЛА издание называет Володарскую нефтебазу в Подмосковье.

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