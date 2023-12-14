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ИСТОРИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ. ЕВРОСОВЕТ ПОДДЕРЖАЛ НАЧАЛО ПЕРЕГОВОРОВ О ВСТУПЛЕНИИ С УКРАИНОЙ

Четверг 14 декабря 2023 19:36
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ИСТОРИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ. ЕВРОСОВЕТ ПОДДЕРЖАЛ НАЧАЛО ПЕРЕГОВОРОВ О ВСТУПЛЕНИИ С УКРАИНОЙ Фото: Евросовет поддержал начало переговоров о вступлении с Украиной (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Европейский совет сегодня, 14 декабря, поддержал начало переговоров по вступлению Украины в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Европейского совета Шарля Мишеля.

"Европейский совет решил начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой", - написал Мишель.

Отмечается, что Европейский совет также предоставил Грузии статус кандидата в ЕС.

Также ЕС начнет переговоры с Боснией и Герцеговиной, как только будет достигнута необходимая степень соответствия критериям членства. Мишель попросил комиссию представить отчет до марта с целью принятия такого решения.

"Ясный сигнал надежды для их народов и для нашего континента", - добавил глава Евросовета.

Саммит ЕС и переговоры о вступлении Украины

Сегодня, 14 декабря, в Брюсселе начался саммит Европейского совета. Одним из главных вопросов должны стать переговоры по вступлению Украины в Евросоюз.

Ранее Еврокомиссия рекомендовала начать такие переговоры в своем докладе, но против этого решения выступает Будапешт.

Как заявил премьер Венгрии Виктор Орбан, его страна не против вступления Украины в ЕС, но вопрос об открытии переговоров следует перенести на полгода.

Более подробно о том, что происходит на саммите ЕС, можете узнать в материале РБК-Украина.

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