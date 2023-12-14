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Шольц предложил Орбану покинуть зал во время принятия решения по Украине, - Politico

Четверг 14 декабря 2023 22:53
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Шольц предложил Орбану покинуть зал во время принятия решения по Украине, - Politico Архивное фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Канцлер Германии Олаф Шольц предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану покинуть зал во время принятия решения по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"Через несколько часов тяжелых дискуссий об открытии переговоров об открытии переговоров о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой, которые премьер-министр Венгрии Виктор Орбан затягивал своим вето, именно канцлер Германии Олаф Шольц предложил решение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Шольц сказал Орбану в присутствии других лидеров, что если он действительно не хочет соглашаться, то он может покинуть зал, чтобы лидеры ЕС могли принять единогласное решение о расширении в его отсутствие.

Politico пишет, что это предложение не стало спонтанным, а было согласовано во время предварительных обсуждений. Источник издания сообщил, что Орбан "временно отсутствовал в зале в заранее оговоренной и конструктивной манере".

Решение Евросовета по Украине

Напомним, сегодня, 14 декабря, лидеры стран Европейского союза во время саммита одобрили открытие переговоров по вступлению Украины в блок.

Это произошло на фоне опасений, что Венгрия заблокирует решение, наложив на него вето. Но на момент голосования премьер Венгрии Виктор Орбан вышел из зала.

Более подробно о том, что дальше ждет Украину, –в материале РБК-Украина.

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Венгрия Евросоюз Виктор Орбан Олаф Шольц
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