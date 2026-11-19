Лидеры США, Китая и России Дональд Трамп, Си Цзиньпин и Владимир Путин провели первый трехсторонний саммит в Шэньчжэне. Встреча продолжалась около полутора часов, а по ее итогам стороны приняли декларацию о мире.

РБК-Украина в материале собрало, чем завершился саммит, что стороны заявили о войне в Украине и почему встреча была "издевательством" над Россией.

Как прошла встреча и что заявили лидеры

Перед закрытой частью переговоров главы государств выступили с короткими протокольными заявлениями для СМИ (Си Цзиньпин говорил 3 минуты, Путин - 2,5, Трамп - 4,5 минуты), после чего общались за закрытыми дверями. Впоследствии Трамп и Путин покинули саммит.

Си Цзиньпин упомянул о совместной борьбе трех государств во Второй мировой войне, заявил, что ядерное оружие нужно полностью запретить и уничтожить и призвал великие государства подать достойный пример взаимодействия на фоне "тектонических изменений". Позже он оценил контакты с Трампом и Путиным как "положительные и конструктивные".

Путин отметил статус стран-победительниц во Второй мировой и общей ответственности за международную безопасность, энергетические и продовольственные связи, борьбу с терроризмом. Войну против Украины он назвал "региональным конфликтом", отметив, что уделил ей внимание на предыдущей 35-минутной двусторонней встрече с Трампом.

Трехсторонняя встреча лидеров Китая, США и РФ длилась всего около полутора часов (Getty Images)

Трамп заявил, что три крупнейших ядерных государства должны сокращать ядерные риски и не допустить появления ядерного оружия в Иране. Что касается войны РФ против Украины, он высказал мнение, что обе стороны якобы хотят ее завершения.

Также Трамп подверг критике Международный уголовный суд (МУС), назвав его "вражеской глобалистской организацией, вышедшей из-под контроля" - во время этих слов Путин, на арест которого МУС выдал ордер, одобрительно кивал.

Итоговая "Декларация о мире": без Украины и Европы

По результатам переговоров Пекин, Вашингтон и Москва опубликовали совместную "Декларацию о мире". В документе нет ни слова о войне России против Украины или безопасности Европы. Стороны зафиксировали четыре общих пункта:

поддержка реформирования ООН для более эффективного реагирования на глобальные вызовы;

намерение увеличить производство и поставку нефтепродуктов;

призыв к МУС и аналогичным органам "не злоупотреблять полномочиями" и уважать иммунитет должностных лиц;

продолжение диалога о снижении ядерных рисков и нераспространении ядерного оружия.

Спикер Кремля Дмитрий Песков впоследствии подтвердил, что тема Украины не была основной на трехстороннем саммите, а сам Путин дал отдельную пресс-конференцию по итогам саммита.

Трамп, Си Цзиньпин и Путин приняли совместную декларацию о мире без упоминания об Украине (Getty Images)

Российский диктатор в очередной раз озвучил набор стандартных кремлевских нарративов о войне против Украины, традиционно перекладывая ответственность за агрессию на Киев и Запад.

Путин цинично заявил, что Россия якобы "вообще никакой войны не предпринимала", а боевые действия на востоке Украины якобы развязал "киевский режим". Свое полномасштабное вторжение он оправдал тем, что РФ якобы лишь пытается "окончить то, что началось восемь лет назад", в течение которых Москва вроде бы "искала мирного урегулирования".

Глава Кремля уверяет, что Москва якобы согласилась на компромиссные предложения США по Украине во время встречи с Трампом в Анкоридже. В то же время, Путин обвинил Киев и Европу в нежелании идти на эти уступки, предположив, что со временем они "возможно, придут к этому".

Кроме того, Путин впервые отреагировал на украинские удары по Крымскому мосту в ночь на 16, 17 и 19 ноября, в результате которых упала одна из арок переправы, пролет автомобильного моста, а также повреждена железнодорожная часть.

Российский диктатор заявил, что Крымский мост якобы "является исключительно мирным объектом" и давно не используется для перевозки военной техники и нефтепродуктов.

Путин рассказал, что якобы обсуждал с Совбезом РФ возможное прекращение огня в ряде сфер, однако после ударов по Крымскому мосту Россия договариваться не будет. Он также пригрозил, что ответ России на атаки будет "намного болезненнее".

"Издевательство над Россией", которая не получила "Ялту 2.0"

Политолог Олег Саакян в комментарии РБК-Украина отметил, что попытка Москвы создать иллюзию новой "Ялты" (отсылка к конференции 1945 года, повлиявшая на послевоенное устройство Европы) провалилась, а сама встреча стала скорее протокольной демонстрацией, где каждый преследовал собственные имиджевые цели: Трамп - перебить негатив после выборов в США, а Си Цзиньпин - показать глобальный вес Китая

По словам эксперта, Пекин дипломатическими жестами четко показал, что не считает Путина равным Трампу и Си. Этому в частности доказательство:

Встреча в аэропорту: Си Цзиньпин лично встретил Трампа у трапа самолета и обнялся с ним, тогда как прилетевшего ранее Путина встречал лишь глава канцелярии ЦК Компартии Китая Цай Ци.

Совместное фото и банкет: На торжественном приеме 18 ноября Си Цзиньпин жестом показал Путину пройти дальше, так что на совместном снимке между лидером КНР и главой Кремля стояла жена Си, а Трамп - непосредственно рядом с китайским лидером. За праздничным столом Трамп и Си тоже сидели вместе, а Путин - отдельно, на что впоследствии сетовал его помощник Юрий Ушаков.

Саакян подчеркивает, что за полтора часа с учетом перевода на три языка провести содержательные переговоры было физически невозможно, так что для РФ это стало "самой дорогой в истории фотосессией".

По его мнению, встреча никоим образом не повлияет на ход войны в Украине, поскольку интересы трех стран разные, а современный мир (где такие мощные игроки, как Индия, Турция или арабские государства) не позволяет двум-трем столицам кулуарно делить сферы влияния.

Что дальше: консультации в Берлине с участием Украины и команды Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с командой прибыл в Берлин на заседание "коалиции желающих", где соберутся более 40 государств-партнеров.

Среди главных тем - пути завершения войны и пакет послевоенного восстановления Украины.

В берлинских консультациях также примут участие специальные посланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. В

Украинская сторона рассчитывает получить от американских представителей детали переговоров между Трампом, Си Цзиньпином и Путиным в Китае.