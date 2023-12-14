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Румыния вызвала российского посла из-за падения "Шахеда"

Четверг 14 декабря 2023 16:48
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Румыния вызвала российского посла из-за падения "Шахеда" Фото: Румыния вызвала российского посла из-за падения "Шахеда" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Румыния вызвала посла России из-за падения беспилотника "Шахед" на территории страны во время ночной атаки террористов в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт посла Румынии в НАТО Дэна Некуалеско.

"Румыния вызвала российского посла в знак протеста против этих действий, которые грубо противоречат международному праву и являются безответственной эскалацией", - написал посол.

Министерство иностранных дел Румынии выразило протест в связи с падением "Шахеда" страны-террориста и призвало прекратить постоянные нападения на украинское население и гражданскую инфраструктуру, а также безответственную эскалацию ситуации с безопасностью.

Падение "Шахеда" в Румынии

Министерство обороны Румынии официально подтвердило падение "Шахеда" в безлюдной местности примерно в 4 км выше по течению от Гринду. На месте был обнаружен кратер глубиной 1,5 метра.

В частности во время атаки России на Украину в воздух были подняты истребитель F-17 и самолет Eurfighter, который принадлежит Германии.

Ночная атака на Украину, 14 декабря

В ночь на 14 декабря, российские террористы в очередной раз массированно атаковали территорию Украины. Враг применил:

  • ударные БпЛА;
  • зенитные управляемые ракеты С-300.

Шесть ракет были выпущены в направлении Николаевской и Херсонской областей. После 19:00 13 декабря враг применил беспилотники по трем направлениям:

  • Балаклава;
  • Чауда - Крым;
  • Приморско-Ахтарск - Россия.

В общей сложности россияне использовали 42 БпЛА. Основным направлением удара была Одесская область. В результате падения обломков БпЛА в регионе было повреждено общежитие. 11 человек получили ранения.

Согласно сообщению Воздушных сил, наши воины уничтожили 41 беспилотник.

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