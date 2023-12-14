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На саммите ЕС Орбан покинул зал во время решения о вступлении Украины, - Guardian

Четверг 14 декабря 2023 20:18
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На саммите ЕС Орбан покинул зал во время решения о вступлении Украины, - Guardian Фото: Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии (facebook.com/orbanviktor1)
Автор: Владимир Костырин

На саммите ЕС в Брюсселе 14 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан покинул зал, в то время как лидеры блока приняли решение начать переговоры о вступлении Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Орбана и The Guardian.

Такую реакцию главы венгерского правительства, который выступал против соответствующего решения лидеров Евросоюза по вопросу евроинтеграции Украины, подтвердили изданию три дипломата ЕС.

Позже Орбан опубликовал в своем аккаунте в соцсети заявление, в котором повторил позицию о том, что Украина якобы не готова начать переговоры в присоединеннию к блоку.

Решение лидеров ЕС он назвал "плохим".

"Членство Украины в ЕС - плохое решение. Венгрия не хочет участвовать в этом плохом решении!" - подчеркнул венгерский премьер.

Он также добавил, что Венгрия решила, что 26 из 27 стран-членов ЕС могут "идти своим путем", однако Будапешт остается в стороне от такого решения.

Решение о вступлении Украины на саммите ЕС и позиция Венгрии

На саммите ЕС в Брюсселе сегодня, 14 декабря, Европейский совет поддержал начало переговоров по вступлению Украины и Молдовы в блок, а также предоставил Грузии статус кандидата в Евросоюз.

По словам президента Европейского совета Шарля Мишеля, это "ясный сигнал надежды для их народов и для нашего континента".

Перед этим Еврокомиссия рекомендовала начать такие переговоры в своем докладе, но против этого решения выступает Будапешт.

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял, что его страна не против вступления Украины в ЕС, но вопрос об открытии переговоров следует перенести на полгода.

Более подробно о том, что происходит на саммите ЕС, можете узнать в материале РБК-Украина.

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Саммит ЕС Вступление в ЕС Виктор Орбан
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