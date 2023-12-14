На саммите ЕС Орбан покинул зал во время решения о вступлении Украины, - Guardian
На саммите ЕС в Брюсселе 14 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан покинул зал, в то время как лидеры блока приняли решение начать переговоры о вступлении Украиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Орбана и The Guardian.
Такую реакцию главы венгерского правительства, который выступал против соответствующего решения лидеров Евросоюза по вопросу евроинтеграции Украины, подтвердили изданию три дипломата ЕС.
Позже Орбан опубликовал в своем аккаунте в соцсети заявление, в котором повторил позицию о том, что Украина якобы не готова начать переговоры в присоединеннию к блоку.
Решение лидеров ЕС он назвал "плохим".
"Членство Украины в ЕС - плохое решение. Венгрия не хочет участвовать в этом плохом решении!" - подчеркнул венгерский премьер.
Он также добавил, что Венгрия решила, что 26 из 27 стран-членов ЕС могут "идти своим путем", однако Будапешт остается в стороне от такого решения.
Решение о вступлении Украины на саммите ЕС и позиция Венгрии
На саммите ЕС в Брюсселе сегодня, 14 декабря, Европейский совет поддержал начало переговоров по вступлению Украины и Молдовы в блок, а также предоставил Грузии статус кандидата в Евросоюз.
По словам президента Европейского совета Шарля Мишеля, это "ясный сигнал надежды для их народов и для нашего континента".
Перед этим Еврокомиссия рекомендовала начать такие переговоры в своем докладе, но против этого решения выступает Будапешт.
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял, что его страна не против вступления Украины в ЕС, но вопрос об открытии переговоров следует перенести на полгода.
Более подробно о том, что происходит на саммите ЕС, можете узнать в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.