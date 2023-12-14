В "Киевстаре" заявили, что почти восстановили связь: когда вернут мобильный интернет

"Киевстар" почти восстановил связь после масштабной атаки хакеров. В ближайшее время абонентам начнут возвращать мобильный интернет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента компании Александра Комарова в эфире телемарафона.

"Полностью восстановлены услуги фиксированного интернета для дома. Это примерно 1 млн домохозяйств по всей Украине. Также почти на 99% восстановлены услуги голосовой связи. Мы прямо сейчас заканчиваем последнюю географию - это правый берег Днепра в Киеве", - заявил Комаров.

Он подтвердил, что компании не удалось по заявленному плану восстановить мобильный интернет. Ожидалось, что восстанавливать услугу начнут 14 декабря ночью.

"К сожалению, мы пока не восстанавливаемся. Но надеемся, что сегодня во второй половине дня мы начнем восстановление с западной Украины, регион за регионом осторожно начнем восстанавливать услуги мобильного интернета", - объяснил директор компании.

Хакерская атака на "Киевстар"

Напомним, 12 декабря произошел масштабный сбой в работе телекоммуникационной компании "Киевстар". Официально известно, что сеть атаковали хакеры. Возбуждено дело по восьми статьям.

Из-за сбоя в работе оператора по всей стране зафиксировали отсутствие мобильной связи и интернета, не работал сайт оператора, мобильное приложение "Киевстар".

СБУ заявляет, что за атакой могли стоять российские хакеры из группы "Солнцепек".

В "Киевстаре" сообщили, что хакерам удалось взломать защиту благодаря аккаунту одного из сотрудников компании.