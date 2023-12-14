Атака "Кинжалов". Военные рассказали, сколько ракет РФ выпустила по Украине
Российские оккупанты сегодня, 14 декабря, пытались атаковать Украину тремя гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Одна из них была уничтожена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
В Воздушных силах напоминают, что по всей Украине в 14:09 объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К россиян с аэродрома "Саваслейка". Около 14:15 зафиксировали пуски ракет, а прилет в район Староконстантинова был уже в 14:20.
Военные подчеркивают, что от объявления воздушной тревоги до прилетов в центральной Украине прошло только 10 минут.
"В общем противник применял три аэробалистические ракеты воздушного базирования Х-47М2 "Кинжал" из трех самолетов МиГ-31К из воздушного пространства Тульской области в направлении Киева и Староконстантинова", - сказано в сообщении военных.
Они напоминают, что одну ракету удалось уничтожить зенитному ракетному подразделению в Киевской области.
О последствиях попаданий вражеских ракет в Хмельницкой области детали раскрывать не будут.
Несколько целей были иммитированы вражеским РЭБ, уточняют в Воздушных силах.
Ракетная атака россиян
Напомним, сегодня, 14 декабря, по всей Украине несколько раз объявляли масштабную тревогу из-за взлетов самолетов МиГ-31К, которые могут нести ракеты "Кинджал".
Оккупанты применили такие ракеты для ударов по Украине - во время тревоги взрывы звучали в Киевской области и Хмельницкой области.
Позже стало известно, что в Киевской области сбили воздушную цель, а в Хмельницкой - были прилеты.
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