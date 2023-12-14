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Границу Украины со Словакией частично разблокировали

Ужгород, Четверг 14 декабря 2023 08:47
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Границу Украины со Словакией частично разблокировали Фото: границу Украины со Словакией частично разблокировали (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Границу Украины со Словакией частично разблокировали. В пункте пропуска "Ужгород" возобновили пропуск грузовиков в Словакию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины в Telegram.

"По состоянию на 06:00 в пункте пропуска "Ужгород" на выезд из Украины оформлено 28 грузовых автомобилей. 24 из них уже прошли все виды контроля на словацкой стороне", - говорится в сообщении.

Словацкая сторона с 19:30 вчера, 13 декабря, частично возобновила пропуск транспорта на выезд из Украины.

Предварительно сообщалось, что на въезд в Словакию будут принимать по 2 автомобиля в час. Фактически через час пропускают по 3-4 грузовика.

Блокада границы со Словакией

Напомним, 21 ноября словацкие перевозчики после польских также начали блокировать движение грузовых автомобилей в направлении Украины через пункт пропуска "Вишне-Немецкое - Ужгород". Однако на следующий день границу разблокировали.

После этого словаки еще несколько раз блокировали границу, требуя вернуть систему пропусков для Украины. В последний раз представители союза перевозчиков Словакии заблокировали движение грузовиков 11 декабря.

Добавим, что на украинско-словацкой границе работает 5 пунктов пропуска. Два из них пропускают автотранспорт, два - железнодорожные, еще один - пешеходный.

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Граница с Украиной пограничная служба
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