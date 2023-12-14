Зеленский в Германии посетил командование армии США в Европе

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в Германию посетил командование Соединенных Штатов Америки в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Twitter .

"Посетил командование армии США в Европе в Висбадене. В очередной раз убедился в высоком уровне американской материально-технической помощи Украине. Она очень нужна нам для победы", - подчеркнул президент.

Фото: визит Зеленского в Висбаден (twitter.com/ZelenskyyUa)

По его словам, Украина ожидает, что Конгресс США в ближайшее время примет важное решение насчет продолжения помощи для нашей страны.

Стоит заметить, что о неанонсированном визите президента Украины Владимира Зеленского в Германию сегодня, 14 декабря, сообщила немецкая полиция. Он прилетел во Франкфурт.

Новое финансирование помощи Украине от США

Напомним, в начале октября президент США Джо Байден запросил у Конгресса выделить более 100 млрд долларов на нужды национальной безопасности. Эти средства предусматривают более 60 млрд долларов на финансирование помощи Украине.

Конгресс пока не поддержал такую инициативу, поскольку против выступили республиканцы. Они требуют, чтобы в пакет внесли предложения по усилению безопасности границ.

Решение, вероятно, рассмотрят уже после зимних каникул, поскольку спикер Палаты представителей США Майк Джонсон отказался продлевать работу Конгресса еще на неделю для рассмотрения запроса Байдена.

Более детально о том, почему в Конгрессе пока не одобрили новую помощь Украине, - в материале РБК-Украина.