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ЗРК Patriot и не только. Германия передала Украине новый пакет военной помощи

Четверг 14 декабря 2023 18:13
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ЗРК Patriot и не только. Германия передала Украине новый пакет военной помощи Архивное фото: Германия передала Украине новый пакет военной помощи (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошел зенитно-ракетный комплекс Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Германии.

Отмечается, что кроме самого зенитно-ракетного комплекса Украина получила к нему ракеты. Это уже второй ЗРК Patriot, который Германия передала Украине.

Также Германия передала:

  • девять гусеничных вездеходов Bandvagn 206;
  • 7 390 боеприпасов к 155-мм артиллерии;
  • три беспилотные машины для разминирования;
  • 14 систем обнаружения дронов;
  • восемь грузовиков Mercedes-Benz Zetros;
  • четыре прицепа к тягачам 8x8 HX81;
  • восемь тягачей Zetros;
  • более 47 тысяч боеприпасов 40 мм к гранатометам.

Patriot для Украины

Напомним, первый комплекс Patriot Украина получила от Германии в апреле 2023 года. Передача ЗРК состоялась после обучения украинских операторов, стартовавших в начале февраля.

В ноябре стало известно, что Украина скоро получит еще один зенитно-рекетный комплекс Patriot от Германии. Сейчас на боевом дежурстве два дивизиона этой системы ПВО.

Кроме того, 2 декабря стало известно, что вторая группа украинских военных уже прошла обучение в Германии по работе с зенитно-ракетным комплексом Patriot.

Вчера канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что переданная Украине вторая система ПВО Patriot будет развернута и введена в эксплуатацию до конца текущего года.

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