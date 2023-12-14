ЗРК Patriot и не только. Германия передала Украине новый пакет военной помощи
Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошел зенитно-ракетный комплекс Patriot.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Германии.
Отмечается, что кроме самого зенитно-ракетного комплекса Украина получила к нему ракеты. Это уже второй ЗРК Patriot, который Германия передала Украине.
Также Германия передала:
- девять гусеничных вездеходов Bandvagn 206;
- 7 390 боеприпасов к 155-мм артиллерии;
- три беспилотные машины для разминирования;
- 14 систем обнаружения дронов;
- восемь грузовиков Mercedes-Benz Zetros;
- четыре прицепа к тягачам 8x8 HX81;
- восемь тягачей Zetros;
- более 47 тысяч боеприпасов 40 мм к гранатометам.
Patriot для Украины
Напомним, первый комплекс Patriot Украина получила от Германии в апреле 2023 года. Передача ЗРК состоялась после обучения украинских операторов, стартовавших в начале февраля.
В ноябре стало известно, что Украина скоро получит еще один зенитно-рекетный комплекс Patriot от Германии. Сейчас на боевом дежурстве два дивизиона этой системы ПВО.
Кроме того, 2 декабря стало известно, что вторая группа украинских военных уже прошла обучение в Германии по работе с зенитно-ракетным комплексом Patriot.
Вчера канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что переданная Украине вторая система ПВО Patriot будет развернута и введена в эксплуатацию до конца текущего года.
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