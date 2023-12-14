Рекордный бюджет Пентагона со средствами для Украины направили на подпись Байдену

На подпись президенту США Джо Байдену был передан принятый Палатой представителей сегодня, 14 декабря, законопроект о ежегодных расходах на оборону с рекордной суммой 886 миллиардов долларов для Пентагона. В документе указывается помощь для Украины на сотни миллионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill .

Законопроект об оборонной политике Штатов, среди прочего, предусматривает 11,5 миллиарда долларов на сдерживание Китая в Индо-Тихоокеанском регионе и еще 800 миллионов долларов на поддержку Украины в борьбе с широкомасштабной военной агрессией РФ.

На голосовании проект закона об оборонной политике поддержали 310 голосами "за". При этом 118 выступили "против", среди них 45 демократов и 73 республиканца.

Палата представителей приняла закон, приостановив действие правила о необходимости большинства в две трети голосов.

Окончательная версия закона о полномочиях национальной обороны (NDAA), согласованная Палатой представителей и Сенатом, преодолела сопротивление со стороны консервативных консерваторов, которые возражали против исключения из него ряда поправок, принятых Палатой представителей летом.

Что предшествовало

Ранее сегодня Сенат США поддержал законопроект об оборонной политике, выделяющий рекордные 886 млрд долларов ежегодных военных расходов. При этом проект американского президента Байдена о помощи Украине на 61 млрд долларов, как ожидается, будет рассмотрен отдельно.

Проект был принят при сильной поддержке как демократов, так и республиканцев, обойдя партийные разногласия по социальным вопросам.

Отметим, что законопроект продлевает одну меру помощи Украине - Инициативу содействия безопасности Украины - до конца 2026 года, разрешая выделять 300 млн долларов на программу в финансовом году, заканчивающемся 30 сентября 2024 года, и в следующем.

Напомним, что ранее Байден просил Конгресс одобрить помощь для Украины на 61 млрд долларов. Этот запрос на чрезвычайные расходы застрял в Конгрессе, поскольку республиканцы отказались одобрить помощь Украине, пока демократы не согласились на значительное ужесточение иммиграционного законодательства.

Добавим, что 14 декабря Конгресс США решил пойти на зимние каникулы без принятия дополнительного финансирования для Украины перед Рождеством.