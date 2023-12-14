ПВО Киева сбила "Кинжал" россиян, - Игнат

Сегодняшние взрывы в Киеве, прозвучавшие днем 14 декабря, связаны с работой противовоздушной обороны ВСУ по отражению ракетной атаки российских оккупантов. Защитники уничтожили вражеский "Кинжал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната в эфире канала "Киев24" и командующего Воздушными силами Украины Николая Олещука.

Полковник отметил, что в этот четверг противник применял во время воздушных ударов по Украине и ложные цели, которые называются "фальшами", и реальные аэробаллистические ракеты Ха-4702 "Кинжал".

"Их было шесть (самолетов МиГ-31К) сначала в первой волне, во второй 3", - сказал он.

Отвечая на вопрос ведущей о причинах взрывов, которые были слышны в столице, Игнат объяснил, что это связано с работой ПВО

"И была сбита одна из них (ракет)", - добавил представитель ВС.

Обновленная информация

Николай Олещук подтвердил уничтожение российского "Кинжала" в Киевской области.

Взрывы в Киеве и воздушная атака РФ по Украине 14 декабря

Сегодня на протяжении дня в Украине несколько раз объявляли масштабную воздушную тревогу. Она связана, в частности, со взлетом МиГ-31К российских оккупантов, который является носителем ракет "Кинжал".

Воздушные силы ВСУ предупреждали о риске пуска ракет из района Липецкой области РФ. Также ракеты противника были зафиксированы в направлении района Староконстантинова Хмельницкой области. Позже в регионе раздались взрывы.

Очередная тревога была объявлена около 15:35. Интервенты запустили ракеты, в результате чего взрывы прогремели в Киеве и Хмельницкой области. Как отметили в командовании ВС, россияне 14 декабря атаковала Хмельницкую область с применением аэробалистических ракет "Кинжал".