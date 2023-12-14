ua en ru
Чт, 14 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Путин говорит, что на войну против Украины до конца года соберет полмиллиона россиян

Четверг 14 декабря 2023 11:39
UA EN RU
Путин говорит, что на войну против Украины до конца года соберет полмиллиона россиян Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

До конца этого года в войне против Украины привлекут полмиллиона "добровольцев". При этом второй волны мобилизации в России якобы не планируется.

Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин во время пресс-конференции под названием "Итоги года", передает РБК-Украина.

Так, он рассказал, что по итогам масштабной кампании было привлечено почти полмиллиона "добровольцев" и в настоящее время контракт с Минобороны подписали 486 тысяч человек.

"Мы прошли частичную мобилизацию - мы призвали 300 тысяч человек. Прекрасно воюют ребята. После этого мы начали широкую кампанию по привлечению людей на заключение контрактов. До конца года планировали набрать 412 тысяч человек. На вчерашний вечер набрано 486 тысяч человек, и поток наших мужчин, готовых защищать родину с оружием в руках, не прекращается", - сказал Путин.

Также на вопрос, будет ли вторая волна мобилизации в РФ, диктатор сказал, что необходимости в этом нет.

"Зачем нам мобилизация?", - добавил диктатор.

Мобилизация в России

Напомним, в сентябре 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию из-за потерь в войне против Украины.

Отметим, что по оценкам ГУР МО, которые приводились в середине этого года, в Украине воюют до 400 тысяч российских военных, в том числе частных военных компаний и Нацгвардии.

При этом недавно в Британии спрогнозировали, что российский диктатор Владимир Путин планирует призвать еще 170 тысяч человек для войны против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Российская Федерация Война России против Украины
NEWS
"Заморозка" войны в Украине грозит нападением России на страны НАТО, - Кулеба
"Заморозка" войны в Украине грозит нападением России на страны НАТО, - Кулеба
DAILY
Транш, реформы и новые условия. О чем Украина договорилась с МВФ на 2024 год
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Транш, реформы и новые условия. О чем Украина договорилась с МВФ на 2024 год